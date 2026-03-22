Мерц провів розмову з Трампом: йшлося про ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що провів розмову з президентом США Дональд Трамп щодо ситуації на Близькому Сході та війни в Україні.

«Сьогодні вдень я обговорив із президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Ірані, Ізраїлі та в Україні. Ми домовилися залишатися в тісному контакті. Наш діалог буде незабаром продовжено», – написав Мерц у соцмережі Х.

Заява пролунала на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та активних міжнародних консультацій щодо подальших дій союзників.

Очікується, що подальші контакти між лідерами стосуватимуться координації позицій щодо безпекової ситуації та підтримки України.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США.



