МАГАТЕ: Іран заявив про влучання снаряда в АЕС у Бушері, пошкоджень не було

Міжнародне агентство з атомної енергії пізно ввечері 24 березня заявило, що Іран повідомив йому про те, що черговий снаряд влучив у територію АЕС у Бушері.

МАГАТЕ повідомило, що «за даними Ірану, сама АЕС не зазнала пошкоджень, співробітники не постраждали, а стан станції є нормальним».

18 березня російський оператор єдиної в Ірані АЕС вже повідомляв, що станція була уражена неідентифікованим снарядом. За повідомленням, постраждалих і витоку радіації не було. Це був перший випадок ураження АЕС «Бушер» від початку американсько-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого.

Міжнародне агентство з атомної енергії закликало тоді до «максимальної стриманості» у зв’язку з інцидентом, «щоб запобігти ризику ядерної аварії».

«Бушер» – єдина атомна електростанція Ірану. Розташована на узбережжі північної частини Перської затоки, вона працює на урані, видобутому в Росії, а не в Ірані, і моніториться МАГАТЕ.