США надіслали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни – ЗМІ

Сполучені Штати надіслали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни, повідомляють ізраїльський 12-й канал та The New York Times із посиланням на двох чиновників. Офіційно Вашингтон не підтверджував та не заперечував цю інформацію. Президент США Дональд Трамп заявляв, що з Іраном упродовж останніх днів тривають переговори. Тегеран це заперечує.

За даними 12-го каналу, документ передбачає відмову Ірану від розробки ядерної зброї та збагачення урану; передачу запасів збагаченого урану та всієї інформації Міжнародному агентству з атомної енергії; ліквідацію ядерних об’єктів у Натанзі, Ісфахані та Фордо; відмову від фінансування афілійованих угруповань; відкриття Ормузької протоки для вільного судноплавства; обмеження випуску ракет, скорочення їхньої дальності та використання їх лише з метою самооборони.

Видання звертає увагу, що поки що неясно, наскільки цей план був поширений серед іранських чиновників і чи приймуть Іран та Ізраїль його як основу для переговорів. Проте передача документа Ірану, як зазначається, показала, що адміністрація Трампа нарощує зусилля щодо завершення війни.

Ключовим посередником між США та Іраном, за даними The New York Times, став командувач сухопутних військ Пакистану Асім Мунір, який у 2025 році двічі зустрічався з президентом Дональдом Трампом. Вважається, що фельдмаршал Мунір також підтримує тісні зв’язки з іранським Корпусом вартових ісламської революції, що дозволяє йому передавати повідомлення між сторонами конфлікту.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела пише, що КВІР, який зміцнив свої позиції у владі Ірану, висунув вимоги, діаметрально протилежні заявленим вимогам США. Серед них закриття всіх баз США в Перській затоці, виплата репарацій за напад на Іран, стягнення плати з суден, що проходять через Ормузьку протоку, припинення ізраїльських ударів по ліванському угрупованню «Хезболла» (визнане в США терористичним), скасування санкцій проти Ірану та збереження ракетної програми.

Посередники з Туреччини, Єгипту та Пакистану, за даними газети, наполягають на організації зустрічі між американськими та іранськими офіційними особами протягом наступних 48 годин, але сторони поки що не погодилися на це.

Трамп раніше заявив, що американська адміністрація веде переговори з «потрібними людьми» в Ірані для того, щоб досягти домовленості, яка дозволить припинити бойові дії. «Вони дуже хочуть укласти угоду», – запевнив він.

За словами президента США, Тегеран пішов на велику поступку Вашингтону в енергетичній сфері. Він назвав це позитивною подією і натякнув, що поступка пов’язана з Ормузькою протокою – ключовим маршрутом постачання світового ринку нафти з країн Перської затоки. Іран фактично заблокував цю протоку після початку американсько-ізраїльської військової операції.

Financial Times писав, що МЗС Ірану розіслало країнам-членам Міжнародної морської організації листа, яким дозволяє «неворожим суднам» проходити через Ормузьку протоку «в координації з іранською владою». У листі сказано, що Тегеран вжив заходів «для запобігання використанню агресорами та їхніми прихильниками Ормузької протоки для проведення ворожих операцій».

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об'єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з'єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.