«Боротьба триває»: Іран заперечив переговори з Трампом – медіа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про «продуктивні переговори» з Іраном щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході та оголосив про «тимчасову паузу у можливих військових ударах».

За його словами, протягом останніх двох днів Вашингтон і Тегеран провели «дуже хороші та результативні розмови», які стосуються «повного і всеосяжного врегулювання» протистояння.

Трамп повідомив, що доручив відкласти заплановані удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів. Він наголосив, що це рішення є умовним і залежить від подальшого прогресу в переговорах, які триватимуть протягом тижня.

Президент США також підкреслив, що пауза була запроваджена з огляду на «тон і характер» обговорень, які він назвав «глибокими, детальними та конструктивними».

Водночас в Ірані заперечили сам факт переговорів. Іранські медіа, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, заявили, що «жодних контактів із США не було».

Речник комісії з нацбезпеки парламенту Ірану Ебрахім Резаєї заявив, що «боротьба триває», а «США зазнають поразки».

У МЗС Ірану також наголосили, що переговори з Вашингтоном не ведуться, і звинуватили Трампа у «спробі виграти час на тлі процесів деескалації в регіоні».

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США.

Іран заблокував Ормузьку протоку після початку війни на Близькому Сході. Через протоку проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу. Випадання цього обсягу вже призвело до різкого зростання цін на нафту та змусило Міжнародне енергетичне агентство відкрити резерви, вивільнивши на ринок найбільший в історії обсяг близько 400 мільйонів барелів. Крім того, США тимчасово зняли санкції з російської нафти, яка перебуває на суднах у морі, а також із іранської нафти.



