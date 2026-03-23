Ціна нафти різко впала після заяви Трампа про переговори з Іраном

Котирування нафти марки Brent на лондонській біржі ICE різким падінням відреагували на слова президента США Дональда Трампа про паузу в ударах по енергетичній інфраструктурі Ірану на тлі переговорів із представниками цієї країни.

Упродовж кількох хвилини ціна впала з приблизно 108 доларів за барель до менш як 92 доларів, але згодом котирування повернулися до позначки трохи більш як 100 доларів.

Зранку 23 березня за часом східного узбережжя США Дональд Трамп доручив обмежити будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі упродовж п’яти днів, щоб продовжити переговори.

«Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки та Іран протягом останніх двох днів провели дуже гарні та продуктивні переговори щодо повного та беззастережного припинення наших воєнних дій на Близькому Сході», – написав Трамп у власній мережі Truth Social.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США.

Іран заблокував Ормузьку протоку після початку війни на Близькому Сході. Через протоку проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу. Випадання цього обсягу вже призвело до різкого зростання цін на нафту та змусило Міжнародне енергетичне агентство відкрити резерви, вивільнивши на ринок найбільший в історії обсяг близько 400 мільйонів барелів. Крім того, США тимчасово зняли санкції з російської нафти, яка перебуває на суднах у морі, а також із іранської нафти.