Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю, у Кувейті проблеми з електрикою, Саудівська Аравія перехоплює дрони

У ніч проти 24 березня Іран завдав кількох ракетних ударів по Ізраїлю. Сирени повітряної тривоги лунали на півдні країни, а також у центрі – в Тель-Авіві та Петах-Тікві, пише The Times of Israel.

За даними ізраїльських військових, у центрі Тель-Авіва внаслідок падіння ракети було значно пошкоджено три будівлі. Чотири людини постраждали – їм надали допомогу на місці. Унаслідок обстрілу південної частини Ізраїлю ніхто не постраждав.

Влада Кувейту заявила, що його системи протиповітряної оборони реагують на «ракетні атаки та атаки дронів», міністерство електроенергетики країни також оголосило, що сім ліній електропередач були виведені з експлуатації після падіння перехоплювачів.

Саудівська Аравія 24 березня заявила, що її системи протиповітряної оборони перехопили та знищили загалом 19 дронів, спрямованих на східну провінцію країни.

Ізраїль продовжує завдавати ударів по Ірану. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що її військові завдали масштабної серії ударів по центру Тегерана, вразивши ключові командні центри, у тому числі об'єкти, пов'язані з розвідувальним підрозділом Корпусу вартових ісламської революції та міністерством розвідки Ірану. Крім того, стверджується, що за ніч ізраїльські війська завдали ударів по більш ніж 50 цілях, включно зі сховищами балістичних ракет.

Раніше речник парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф відкинув заяву президента США Дональда Трампа, що країни ведуть переговори про завершення конфлікту.

«Ніяких переговорів зі США немає. Фейкові новини використовують для маніпулювання фінансовими та нафтовими ринками і щоб втекти з трясовини, в яку потрапили США та Ізраїль», – написав він у мережі X.

23 березня Трамп заявив, що США та влада Ірану в останні два дні провели «добрі та продуктивні дискусії», і, ґрунтуючись на їхньому перебігу, американський президент розпорядився відкласти удари по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’'ять днів. Згодом Трамп заявив Fox News, що Іран «хоче укласти угоду». Ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерела стверджували, що США вели переговори з Галібафом.

23 березня сплив термін вимоги, яку висунув Трамп у ніч на неділю – він вимагав від Ірану негайно розблокувати Ормузьку протоку для судноплавства, пригрозивши ударами по електростанціях в Ірані. Іранська влада у відповідь пригрозила ударами по об'єктах енергетики в країнах Перської затоки. Також Іран пригрозив замінувати Перську затоку в разі атаки на іранські острови чи узбережжя.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об'єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з'єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.