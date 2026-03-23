Іран погодився відмовитися від ядерної зброї – Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що Іран нібито погодився не розробляти ядерну зброю в межах потенційної угоди між країнами.

За його словами, «ця умова є ключовою у переговорах і фактично визначальною для можливих домовленостей між Вашингтоном і Тегераном».

Трамп також повідомив, що сторони «вже узгодили близько 15 пунктів майбутньої угоди». Серед них – питання контролю над іранською ядерною програмою, зокрема можливе вивезення збагаченого урану.

На думку американського президента, реалізація таких кроків може стати «основою для відновлення Ірану, а також позитивно вплине на безпекову ситуацію в регіоні».

Він додав, що потенційна угода матиме значення не лише для США та Ірану, а й для союзників Вашингтона на Близькому Сході, включно з Ізраїлем, Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром, Кувейтом та Бахрейном.

Раніше Трамп заявив про «продуктивні переговори» з Іраном щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході та оголосив про «тимчасову паузу у можливих військових ударах».

За його словами, протягом останніх двох днів Вашингтон і Тегеран провели «дуже хороші та результативні розмови», які стосуються «повного і всеосяжного врегулювання» протистояння.

Водночас в Ірані заперечили сам факт переговорів. Іранські медіа, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, заявили, що «жодних контактів із США не було».

Речник комісії з нацбезпеки парламенту Ірану Ебрахім Резаєї заявив, що «боротьба триває», а «США зазнають поразки».

У МЗС Ірану також наголосили, що переговори з Вашингтоном не ведуться, і звинуватили Трампа у «спробі виграти час на тлі процесів деескалації в регіоні».

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США.

Іран заблокував Ормузьку протоку після початку війни на Близькому Сході. Через протоку проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу. Випадання цього обсягу вже призвело до різкого зростання цін на нафту та змусило Міжнародне енергетичне агентство відкрити резерви, вивільнивши на ринок найбільший в історії обсяг близько 400 мільйонів барелів. Крім того, США тимчасово зняли санкції з російської нафти, яка перебуває на суднах у морі, а також із іранської нафти.



