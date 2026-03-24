В Ірані призначили очільника служби безпеки замість Ларіджані, вбитого під час ударів Ізраїлю і США

Іран призначив колишнього командира Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Мохаммеда Багера Золкадра на посаду голови Вищої ради національної безпеки.

Він замінить Алі Ларіджані, який загинув внаслідок американсько-ізраїльських авіаударів минулого тижня. Про це повідомив заступник із питань комунікацій в адміністрації президента Ірану Мехді Табатабаї.

Золкадр є колишнім старшим командувачем КВІР і вважається одним з перших членів групи.

Іранська влада пізно ввечері 17 березня підтвердила вбивство впливового керівника служби безпеки країни Алі Ларіджані. Це – найвищий іранський посадовець, який загинув від моменту вбивства верховного лідера Алі Хаменеї в перший день авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого.

Алі Ларіджані загинув разом зі своїм сином Мортезою, заступником Алірезою Баятом і кількома охоронцями, йшлося у заяві Секретаріату Вищої ради національної безпеки Ірану.

Заява ради пролунала приблизно через 12 годин після того, як міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Ізраель Кац повідомив, що Ларіджані був убитий під час хвилі авіаударів по Тегерану, в результаті яких також загинули інші високопоставлені іранські діячі.