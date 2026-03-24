Іран заперечує удар по базі США і Британії на острові Дієго-Гарсія

Міністерство закордонних справ Ірану заперечило запуск ракети по спільній американо-британській військовій базі на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, назвавши повідомлення про це «черговою брехнею ізраїльтян».

Начальник штабу ізраїльської армії Еяль Замір заявив, що Іран використав «двоступеневу міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю 4000 кілометрів» для удару по базі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пізніше сказав, що альянс «не може підтвердити» заяви Ізраїлю про те, що ракети, випущені по Дієго-Гарсії, були іранськими міжконтинентальними балістичними ракетами.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Бакай написав у соціальній мережі X 24 березня, у відповідь на слова Марка Рютте, що заяви Ізраїлю є «вигадкою під фальшивим прапором».

21 березня з’явилися повідомлення про те, що Іран запустив дві балістичні ракети середньої дальності по базі Дієго-Гарсія, хоча ракети не влучили в ціль.

Острів Дієго-Гарсія розташований приблизно за 3800 кілометрів від Ірану, там розташована спільна авіабаза Великої Британії і Сполучених Штатів, здатна приймати американські бомбардувальники дальнього радіусу дії.

20 березня Велика Британія дала американським військам «зелене світло» на використання своїх баз для ударів по іранських ракетних об’єктах, які здійснюють атаки на кораблі в Ормузькій протоці, критично важливому коридорі для поставок нафти з Перської затоки на світові ринки. Іран фактично заблокував Ормузьку протоку на тлі американсько-ізраїльських ударів, що призвело до зростання цін на нафту.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спочатку відхилив прохання США використовувати британські бази для ударів по Ірану, заявивши, що йому потрібно переконатися, що будь-які військові дії є законними. Після того, як Іран атакував британських союзників по всьому Близькому Сходу, Стармер заявив, що США можуть використовувати авіабазу в Англії й Дієго-Гарсія.

Американські війська, що базуються на суверенній території Великої Британії, потребують згоди Британії на певні місії в рамках двосторонніх угод.

Американські й британські офіційні особи поки що не коментували повідомлення WSJ.