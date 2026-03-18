Іранська АЕС «Бушер» уражена «снарядом» – оператор

Єдина атомна електростанція Ірану була уражена неідентифікованим снарядом, повідомив російський оператор станції. За повідомленням, постраждалих і витоку радіації не було.

Це перший випадок ураження АЕС «Бушер» від початку американсько-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого.

Державна російська компанія «Росатом» повідомила у телеграмі, що удар стався «17 березня о 18:11 за московським часом».

«Удар був здійснений по території, що прилягає до будівлі метрологічної служби, розташованої на промисловому майданчику АЕС «Бушер» у безпосередній близькості від енергоблоку», – йдеться у повідомленні.

Міжнародне агентство з атомної енергії закликало до «максимальної стриманості» у зв’язку з інцидентом.

«Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повторює заклик до максимальної стриманості під час конфлікту, щоб запобігти ризику ядерної аварії», – йдеться у повідомленні МАГАТЕ в соцмережі X.

«Бушер» – єдина атомна електростанція Ірану. Розташована на узбережжі північної частини Перської затоки, вона працює на урані, видобутому в Росії, а не в Ірані, і моніториться МАГАТЕ.