Росія евакуювала 150 співробітників з іранської АЕС «Бушер»

Російська державна атомна корпорація вночі евакуювала близько 150 співробітників з побудованої Росією АЕС «Бушер» в Ірані, повідомив голова «Росатома» Олексій Ліхачов 11 березня.

За його словами, це був другий раунд евакуації від початку американсько-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого, але близько 450 співробітників «Росатома» залишаються на місці.

Ліхачов сказав, що ситуація – напружена, деякі «удари й вибухи» сталися поблизу АЕС, але поки що «учасники конфлікту утримуються від прямих атак» на об’єкт.

Станція «Бушер», яка має один реактор, є єдиною діючою атомною електростанцією Ірану. «Росатом» будує там ще два реактори, але Ліхачов минулого тижня заявив, що будівельні роботи зупинилися.