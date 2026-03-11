Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Росія евакуювала 150 співробітників з іранської АЕС «Бушер»

АЕС «Бушер» – єдина діюча атомна електростанція Ірану. У 2014 році Росія й Іран підписали угоду про будівництво двох нових блоків
Російська державна атомна корпорація вночі евакуювала близько 150 співробітників з побудованої Росією АЕС «Бушер» в Ірані, повідомив голова «Росатома» Олексій Ліхачов 11 березня.

За його словами, це був другий раунд евакуації від початку американсько-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого, але близько 450 співробітників «Росатома» залишаються на місці.

Ліхачов сказав, що ситуація – напружена, деякі «удари й вибухи» сталися поблизу АЕС, але поки що «учасники конфлікту утримуються від прямих атак» на об’єкт.

Станція «Бушер», яка має один реактор, є єдиною діючою атомною електростанцією Ірану. «Росатом» будує там ще два реактори, але Ліхачов минулого тижня заявив, що будівельні роботи зупинилися.

