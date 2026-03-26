РФ постачає дрони до Ірану – FT, Independent із посиланням на дані західних розвідок

Росія завершує постачання безпілотників, медикаментів та продовольства до Ірану, допомагаючи своєму союзнику у війні проти США та Ізраїлю. Про це 26 березня пишуть Financial Times і The Independent із посиланням на звіти західних розвідок.

За цими повідомленнями, Тегеран і Москва розпочали таємне обговорення постачання дронів через кілька днів після того, як Ізраїль і США атакували Іран.

«Москва розпочала свої постачання на початку березня, і очікується, що вони будуть завершені до кінця місяця, повідомила західна розвідка», – пише The Independent.

Точний тип безпілотників, які Росія погодилася надіслати, не вказується, але співрозмовники FT припускають, що Москва постачає дрони «Герань-2», російську модифікацію іранських дронів Shahed-136.

Тегеран також звертався до Кремля з проханням про передачу більш сучасних засобів протиповітряної оборони, вказують джерела британських ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово стверджував, що Росія надає розвідувальні дані Ірану.

Минулого тижня видання Politico з посиланням на два джерела, обізнані з перебігом американсько-російських переговорів, писало, що Кремль запропонував Вашингтону угоду, за якою Росія перестане надавати Ірану розвідувальну інформацію про американських військових на Близькому Сході, якщо США перестануть надавати розвідувальні дані про Росію України.