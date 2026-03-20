Politico твердить, що РФ пропонувала США припинити надання розвідданих Україні. Дмитрієв назвав це фейком

Кремль запропонував Вашингтону угоду, за якою Росія перестане надавати Ірану розвідувальну інформацію про американських військових на Близькому Сході, якщо США перестануть надавати розвідувальні дані про Росію України. Про це пише видання Politico з посиланням на два джерела, обізнані з перебігом американсько-російських переговорів. У публікації йдеться, що Білий дім відхилив пропозицію.

За інформацією співрозмовників Politico, пропозицію американській стороні передав минулого тижня спецпредставник російського президента Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. Він контактував зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Видання зазначає, що хоча США відхилили пропозицію Москви, сам факт існування таких ідей викликав стурбованість серед європейських дипломатів. Вони побоюються, що таким чином Кремль намагається вбити клин між Європою та США в критичний момент для трансатлантичних відносин.

Згодом 20 вересня Кирило Дмитрієв, реагуючи на публікацію в Politico, сказав, що це повідомлення щодо розвідданих не відповідає дійсності. «Фейк», – написав Дмитрієв у забороненій у РФ соцмережі Х.

Газета Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, писала раніше, що Росія розширює обмін розвідувальною інформацією та військову співпрацю з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників для сприяння Тегерану у завдаванні ударів по американських військах у регіоні. Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи публікацію, заявив про безліч «інформаційних вкидів».

Раніше в березні видання The Washington Post писало, що згідно з інформацією джерел редакції, російська підтримка допомогла Ірану здійснити нещодавні удари по американських радарних системах на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи 17 березня в британському парламенті, заявив, що Київ має «чіткі докази того, що іранські безпілотники «Шахед», які використовуються на Близькому Сході, містять російські компоненти».

Розвідслужби США відмовилися публічно коментувати повідомлення про передавання Росією інформації Ірану для ударів на Близькому Сході. А президент США Дональд Трамп зазначав, що не має даних про те, що Росія підтримує Іран.



