Іран відкинув мирну пропозицію США

Іран різко відреагував на мирну пропозицію США, заявивши, що її умови є надмірними, і що Тегеран припинить нинішню війну, коли забажає і якщо його умови будуть виконані.

Державний мовник Press TV оголосив про це 25 березня після повідомлень про те, що Вашингтон передав свою пропозицію Ірану через пакистанських посередників.

Пропозиція формалізувала кілька ключових вимог, озвучених американськими чиновниками останніми днями, зокрема заборону на збагачення Іраном урану і на розробку ядерної зброї, обмеження програми балістичних ракет і відкриття Ормузької протоки в обмін на скасування санкцій США.

У своїй відповіді Іран наполягав на праві вільно розвивати свою програму балістичних ракет і суверенітеті над Ормузькою протокою.

У відповіді Тегеран також вимагає від Сполучених Штатів закрити свої військові бази в регіоні Перської затоки, надати фінансову компенсацію за збитки, завдані внаслідок війни, й гарантувати майбутню безпеку Ірану.

Відповідь пролунала менш ніж через день після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «розмовляє з потрібними людьми в Ірані» щодо угоди про припинення війни, і що відбулися «дуже хороші й продуктивні» переговори з «високопоставленою» іранською особою.

Спікер парламенту Ірану й інші посадовці заперечували проведення переговорів зі США, але повідомлення американських ЗМІ свідчать про те, що між сторонами відбувся принаймні початковий контакт через посередників.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йде постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.