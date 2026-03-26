Трамп: представники Ірану ведуть переговори, але «бояться це визнати»

За словами президента США, іранські переговорники бояться, що їх уб’є «власний народ»
Президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран бере участь у мирних переговорах, незважаючи на офіційні заперечення, а іранські переговорники бояться, що їх уб’є «власний народ».

«До речі, вони ведуть переговори і дуже сильно хочуть укласти угоду. Але вони бояться це визнати, бо вважають, що їх уб’є власний народ», – сказав Трамп 25 березня під час вечері для республіканців – членів Конгресу.

«Вони також бояться, що їх уб’ємо ми», – додав він.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі раніше того ж дня заявив, що іранська влада «не має наміру вести переговори», хоча він визнав, що Тегеран переглядає пропозицію США, передану Пакистаном.

Трамп знову заявив, що Іран «знищують» американські й ізраїльські війська у війні, яка триває вже четвертий тиждень.

Білий дім раніше заявив, що Трамп готовий «влаштувати пекло», якщо Тегеран не визнає поразку і не прийме умови мирної пропозиції США.

Напередодні Іран різко відреагував на мирну пропозицію США, заявивши, що її умови є надмірними, і що Тегеран припинить нинішню війну, коли забажає і якщо його умови будуть виконані.

Пропозиція США формалізувала кілька ключових вимог, озвучених американськими чиновниками останніми днями, зокрема заборону на збагачення Іраном урану і на розробку ядерної зброї, обмеження програми балістичних ракет і відкриття Ормузької протоки в обмін на скасування санкцій Сполучених Штатів.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йде постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

