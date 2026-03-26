Трамп закликав Іран швидше погоджуватися на мир і дорікнув НАТО

Президент США Дональд Трамп 26 березня закликав Іран скоріше домовлятися про мир, інакше, за його словами, «не буде шляху назад».

У публікації в соцмережі Truth Social Трамп висловив подив у зв’язку з поведінкою іранських представників. За словами президента, вони «вмовляють» США укласти угоду, але публічно говорять по-іншому, заявляючи, що лише вивчають американські пропозиції.

«Їм краще взятися за справу серйозно найближчим часом, поки не пізно, бо як тільки це станеться, повороту назад не буде», – вказав Трамп.

В окремому дописі президент США дорікнув НАТО, заявивши, що країни Альянсу «абсолютно нічого» не зробили, щоб допомогти у ситуації з Іраном.

При цьому Трамп додав, що «США нічого не потрібно від НАТО».

На початку тижня президент США заявив, що зараз йдуть переговори з Іраном про завершення військового конфлікту. Трамп висловив сподівання, що угода незабаром буде укладена, і сказав, що Іран готовий піти на значні поступки, зокрема відмовитися від своєї ядерної програми. За словами президента США, у військовому відношенні Іран повністю розгромлений, і укладення угоди – найкраща можливість для нього.

В Ірані заперечують не лише згоду на вимоги США, а й сам факт переговорів.

Голова МЗС Ірану Аббас Аракчі визнав, що через посередників Ірану передали пропозиції США, й Іран відповів, але, за його словами, це не можна назвати переговорами.

Reuters із посиланням на джерела раніше повідомляв, що Тегеран відкинув так звані 15 пунктів США і наполягає на власних умовах завершення війни.

Раніше Трамп пригрозив Ірану ударами по електростанціях й інших об’єктах енергетики, якщо той до вівторка не розблокує Ормузьку протоку для вільного руху суден. Ще до закінчення цього терміну президент США повідомив про переговори і переніс термін ультиматуму на п’ять днів.

В Ірані відмовляються розблокувати протоку, через яку зазвичай проходить близько 20% світового трафіку нафти. Там заявили, що вона закрита для США та їхніх союзників, але відкрита для суден із «дружніх» до Ірану країн.

26 березня бойові дії, розпочаті наприкінці лютого ударами Ізраїлю й США по Ірану, тривали.

На світових ринках нафта 26 березня перейшла до зростання на тлі побоювань, що припинення вогню найближчим часом не досягнуть. Біржові індекси падають.

У разі, якщо угоди про припинення вогню не буде досягнуто, на порядку денному може стояти наземна операція проти Ірану, пише видання Axios з посиланням на джерела в Пентагоні.

За повідомленням, розглядається, зокрема, можливість захоплення острова Харк – головного нафтового експортного хаба Ірану або островів в Ормузькій протоці. Офіційно про воєнне планування командування США не повідомляє.

Минулого тижня Трамп попросив НАТО допомогти гарантувати безпеку Ормузької протоки. Кілька європейських країн, які входять до НАТО, заявили, що вони готові розглянути можливість надання допомоги після завершення конфлікту, тоді як інші категорично відхилили прохання.