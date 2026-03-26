Міністр оборони Німеччини назвав війну в Ірані «катастрофою» для світової економіки

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 26 березня заявив, що дипломатичне вирішення війни в Ірані необхідне «якомога швидше», назвавши конфлікт «катастрофою».

«Ця війна – катастрофа для світової економіки. Її вплив абсолютно очевидний вже зараз...», – сказав він під час зустрічі зі своїм австралійським колегою Річардом Марлзом у Канберрі.

«З нами раніше не консультувалися, ніхто нас раніше не питав, це не наша війна, і тому ми не хочемо бути втягнутими в цю війну, це має бути чітко зрозуміло», – додав Пісторіус.

За його словами, якщо буде домовленість про припинення вогню, Німеччина обговорить операцію для забезпечення миру, особливо свободи судноплавства через Ормузьку протоку, важливий шлях для транспортування нафти, який Іран фактично заблокував, хоча згодом дозволив прохід для певних країн.

Критикуючи іранський режим, Німеччина також надзвичайно критично ставиться до Сполучених Штатів через їхню з Ізраїлем війну з Іраном.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр цього тижня назвав рішення президента США Дональда Трампа розпочати війну з Іраном «катастрофічною помилкою», яка порушує міжнародне право.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йде постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.

Дональд Трамп раніше різко критикував союзників по НАТО, заявивши, що без США Альянс є «паперовим тигром». Він також звинуватив європейські країни у «небажанні долучатися до операції із розблокування Ормузької протоки, попри зростання цін на нафту».