«Ми постійно так робимо» – Трамп на запитання про можливе перенаправлення зброї, призначеної для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати часто перенаправляють зброю з одного регіону до іншого. Він сказав про це 26 березня, коментуючи на прохання журналістів повідомлення про те, що Пентагон може перенаправити зброю, призначену для України, на Близький Схід.

«Ми робимо це постійно. У нас є величезні запаси боєприпасів. Вони зберігаються в інших країнах, наприклад, у Німеччині, та по всій Європі. У нас їх повно. Іноді ми забираємо з одного місця і використовуємо в іншому. Ми допомагаємо Україні. Байден розпочав цю справу і віддав 350 мільярдів доларів. Це занадто багато. Зараз ми продаємо їх НАТО. А вони, ймовірно, передають їх Україні», – сказав Трамп на засіданні уряду в Білому домі.

Раніше видання The Washington Post із посиланням на джерела написало, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення на Близький Схід військової допомоги, призначеної для України. За повідомленням, таке рішення може бути пов’язане з тим, що війна в Ірані вичерпує запаси деяких найважливіших боєприпасів американських збройних сил.

Три анонімні співрозмовники видання розповіли, що зброя, яку можуть перенаправити з України, включає ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони, замовлені в рамках програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для ЗСУ за кошти інших країн-членів НАТО.

Постійна представниця України при НАТО Альона Гетьманчук у коментарі Радіо Свобода заявила, що Україна розуміє ризики, які виникають для програми PURL у разі затягування війни на Близькому Сході.

«У контексті війни в Ірані – і це, на мій погляд, цілком природно, враховуючи обсяги використання ракет-перехоплювачів до систем Patriot на Близькому Сході – дійсно є побоювання щодо поступового дефіциту одних з найбільш затребуваних в рамках PURL озброєнь для України – додаткових засобів ППО. Через PURL ми й надалі отримуємо близько 75% ракет-перехоплювачів до Patriot та близько 90% –до всіх інших систем ППО. Передусім ракет PAC2 і особливо PAC3. Зобовʼязання, взяті щодо постачань цих ракет за минулий місяць, були повністю виконані з боку США. Розраховуємо, що відповідну кількість ракет – передусім PAC 3 – ми отримаємо і за результатами цього місяця», – вказала українська дипломатка.

Вона відзначила, що «ми не отримували сигналів, що «призначені» для України озброєння з програми PURL можуть бути спрямовані на Близький Схід».

Генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що критично важливе обладнання продовжує надходити в Україну.