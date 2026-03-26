Рютте прокоментував дані про можливе перенаправлення на Близький Схід зброї, призначеної для України

Критично важливе обладнання продовжує надходити в Україну, заявив 26 березня генеральний секретар НАТО Марк Рютте, реагуючи на повідомлення в ЗМІ про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення на Близький Схід військової допомоги, призначеної для України.

«Хороша новина полягає в тому, що критично важливе обладнання продовжує надходити в Україну, і це важливо, адже ми маємо робити все можливе. НАТО активно залучене через бойову й мирну підтримку, через JATEC (спільний центр України та НАТО з аналізу, тренувань і освіти – ред.), а також завдяки окремим країнам, які надають допомогу Україні, включно з необхідним обладнанням зі Сполучених Штатів, яке оплачується європейськими союзниками і надходить до України. Тож цей процес триває, і це добре», – сказав генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Бюрсселі.

Згодом він уточнив, що йдеться про критично важливе обладнання через механізм PURL. «Тобто американське військове обладнання для України, включно з ракетами-перехоплювачами, продовжує надходити до України. І додам, що з моменту запуску, а це було, звісно, минулого літа, PURL вже забезпечив близько 75% усіх ракет для основних батарей України і 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони. Тож це важлива програма, яка, знову ж таки, продовжує розширюватися», – зазначив Рютте.

Раніше видання The Washington Post із посиланням на джерела написало, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення на Близький Схід військової допомоги, призначеної для України. За повідомленням, таке рішення може бути пов’язане з тим, що війна в Ірані вичерпує запаси деяких найважливіших боєприпасів американських збройних сил.

Три анонімні співрозмовники видання розповіли, що зброя, яку можуть перенаправити з України, включає ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони, замовлені в рамках програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для ЗСУ за кошти інших країн-членів НАТО.

Постійна представниця України при НАТО Альона Гетьманчук у коментарі Радіо Свобода заявила, що Україна розуміє ризики, які виникають для програми PURL у разі затягування війни на Близькому Сході.

«У контексті війни в Ірані – і це, на мій погляд, цілком природно, враховуючи обсяги використання ракет-перехоплювачів до систем Patriot на Близькому Сході – дійсно є побоювання щодо поступового дефіциту одних з найбільш затребуваних в рамках PURL озброєнь для України – додаткових засобів ППО. Через PURL ми й надалі отримуємо близько 75% ракет-перехоплювачів до Patriot та близько 90% –до всіх інших систем ППО. Передусім ракет PAC2 і особливо PAC3. Зобовʼязання, взяті щодо постачань цих ракет за минулий місяць, були повністю виконані з боку США. Розраховуємо, що відповідну кількість ракет – передусім PAC 3 – ми отримаємо і за результатами цього місяця», – вказала українська дипломатка.

Вона відзначила, що «ми не отримували сигналів, що «призначені» для України озброєння з програми PURL можуть бути спрямовані на Близький Схід».

Тема постачання засобів протиповітряної оборони є регулярної частиною переговорів України із союзниками. Минулого тижня під час візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський обговорював це з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленський подякував за програму PURL, яка дозволяє закуповувати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot у Сполучених Штатів. Він додав, що Київ планує працювати над залученням нових країн до ініціативи і збільшенням внесків.