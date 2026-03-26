«Є побоювання» – постпред України при НАТО про ризик перенаправлення на Близький Схід зброї з програми PURL

Україна розуміє ризики, які виникають для програми PURL у разі затягування війни на Близькому Сході. Про це в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода 26 березня заявила постійна представниця України при НАТО Альона Гетьманчук.

«У контексті війни в Ірані – і це, на мій погляд, цілком природньо, враховуючи обсяги використання ракет-перехоплювачів до систем Patriot на Близькому Сході – дійсно є побоювання щодо поступового дефіциту одних з найбільш затребуваних в рамках PURL озброєнь для України – додаткових засобів ППО. Через PURL ми й надалі отримуємо близько 75% ракет-перехоплювачів до Patriot та близько 90% –до всіх інших систем ППО. Передусім ракет PAC2 і особливо PAC3. Зобовʼязання, взяті щодо постачань цих ракет за минулий місяць, були повністю виконані з боку США. Розраховуємо, що відповідну кількість ракет – передусім PAC 3 – ми отримаємо і за результатами цього місяця», – вказала українська дипломатка.

Вона відзначила, що «ми не отримували сигналів, що «призначені» для України озброєння з програми PURL можуть бути спрямовані на Близький Схід».

Також Альона Гетьманчук звернула увагу, що за програмою PURL Україна отримує і «деякі інші дуже важливі озброєння, які допомагають нам тримати лінію фронту та здійснювати успішні контратаки».

«Деякі з них ми отримуємо фактично ексклюзивно через PURL, тому нові внески від європейських партнерів, а також партнерів НАТО, й надалі дуже важливі і нагальні. Наразі немає жодних підстав говорити про те, що внески не можуть бути зроблені», – наголосила представниця України при НАТО.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на джерела написало, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення на Близький Схід військової допомоги, призначеної для України. За повідомленням, таке рішення може бути пов’язане з тим, що війна в Ірані вичерпує запаси деяких найважливіших боєприпасів американських збройних сил.

Три анонімні співрозмовники видання розповіли, що зброя, яку можуть перенаправити з України, включає ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони, замовлені в рамках програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для ЗСУ за кошти інших країн-членів НАТО.