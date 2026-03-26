США можуть передати замість України на Близький Схід ракети-перехоплювачі – WP

Пентагон розглядає можливість перенаправлення на Близький Схід військової допомоги, призначеної для України, пише видання The Washington Post з посиланням на джерела

За повідомленням, таке рішення може бути пов’язане з тим, що війна в Ірані вичерпує запаси деяких найважливіших боєприпасів американських збройних сил.

Три анонімні співрозмовники видання розповіли, зброя, яку можуть перенаправити з України, включає ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони, замовлені в рамках програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для ЗСУ за кошти інших країн-членів НАТО.

Представник НАТО не відповів, чи знає військовий альянс про можливе перенаправлення американського обладнання та чи непокоїть його це. У електронному листі він зазначив, що країни «продовжують робити внески до PURL, і обладнання постійно надходить в Україну».

Тема постачання засобів протиповітряної оборони є регулярної частиною переговорів України із союзниками. Минулого тижня під час візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський обговорював це з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленський подякував за програму PURL, яка дозволяє закуповувати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot у Сполучених Штатів. Він додав, що Київ планує працювати над залученням нових країн до ініціативи і збільшенням внесків.