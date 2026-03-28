«Знищення ракет ще до пуску». Яке значення має ураження пускових установок «Бастіон» у Криму?

Генштаб ЗСУ 24 березня повідомив про удар по береговому ракетному комплексу «Бастіон» біля села Фурманівка (Актачі) Бахчисарайського району окупованого Криму. Це вже третій випадок за останні кілька тижнів. Як Україні це вдалося?Чому це називають «успіхом»? Як Росія застосовує ці комплекси? Яке значення знищення «Бастіонів» має для захисту України від російських ракетних атак, зокрема «Цирконами» та «Оніксами»?

Проєкт Радіо Свобрда Крим.Реалії зібрав інформацію про ц

«У ніч на 24 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових об'єктів російського агресора. Зокрема, уражено пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Актачі, ТОТ АР Крим)», – йдеться у повідомленні.

Згодом Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео удару по пусковій установці.

«У ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили в Криму колону пускових установок «Бастіон-М», яка рухалася до позицій. У результаті точних ударів розвідників знищено одну з пускових та дві дорогі ракети «Циркон», ще один «Бастіон» дістав пошкодження. Убито та поранено семеро окупантів», – йдеться у повідомленні відомства.

Як зазначають у ГУР, Росія застосовує ракети «Циркон» із комплексу «Бастіон» «насамперед для терору цивільного населення України, зокрема, південних та східних областей».

«Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста були зірвані», – додали в ГУР.

Російська сторона про втрати не повідомляла.

У Міноборони РФ лише заявляли, що «протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 55 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу», зокрема над територією Криму та над акваторією Чорного моря. Скільки дронів збити не вдалося, там не уточнили.

Про вибухи, які 24 березня вночі близько 03:20 було чути в Бахчисарайському районі, повідомляв телеграм-канал «Кримський вітер» («Крымский ветер»).

За «принципом Парето»

Ураження «Бастіону» на півострові – не єдиний випадок. За останні чотири календарні тижні було ще два. 23 лютого у Генеральному штабі Збройних сил України заявили про завдання удару по розташуванню ракетного дивізіону ЗС РФ в анексованому Криму.

Указано, що уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (має на озброєнні БРК «Бастіон»). «Зафіксовано ураження цілей. Втрати ворога уточнюються», – зазначається у повідомленні.

Район, де здійснено ураження, не уточнювався.

17 березня в Генштабі ЗСУ заявили про удар по району зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ під Сімферополем.

«Зафіксовано ураження району зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (має на озброєнні БРК «Бастіон») поблизу Верхньокурганного (ТОТ АР Крим)», – йшлося у повідомленні.

Про вибухи, які було чути вночі у Сімферопольському районі, також написав телеграм-канал «Кримський вітер»: «Як повідомляли наші підписники, минулої ночі з 03:12 до 03:25 було чути три вибухи з проміжками 3–5 хвилин у Сімферопольському районі».





«Відомий «принцип Парето 80/20» стверджує, що 20% зусиль дають 80% результату. Фокусуйтеся на ключових завданнях, що приносять найбільший ефект. Імовірно, подібною стратегією керуються Сили оборони України», – розповів на умовах анонімності Крим.Реалії капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України.

За словами колишнього розвідника, системні удари по засобах ППО противника – радіолокаційних станціях та зенітних ракетних системах – дають свої результати, і тепер стали можливими атаки по засобах ураження, як-от БРК «Бастіон», а також по інших важливих цілях.

«У системі російської протиповітряної оборони на окупованому півострові пробиті такі «дірки», що засоби, які залишилися, не справляються з нальотами українських дронів та ракетними атаками – не вистачає ресурсів», – констатує офіцер запасу.

Однак, як зазначає військовий розвідник, атака по «Бастіону» біля села Фурманівка, швидше за все, не була запланованою.

«На кадрах відео від ГУР видно, що в колоні три пускові установки, а також машина управління. Але уражена була лише одна пускова. Ризикну припустити, що БпЛА прямував до іншої заданої цілі, але по дорозі, що називається, зустрів дуже жирну і рідкісну ціль. У будь-якому разі фортуна допомагає переможцям», – каже колишній військовослужбовець ЗСУ.

Те, що «Бастіон» зустріли випадково, вважає і український проєкт CyberBoroshno. «Спіймати колону «бастіонів» – от би більше БпЛА в той момент було в секторі», – пишуть аналітики.

Крим.Реалії проаналізували відео ГУР, на якому зафіксовано удар по ракетному комплексу «Бастіон» у Криму 24 березня 2026 року, і визначили ймовірне місце ураження пускової установки. Воно розташоване за два кілометри на північ від села Фурманівка біля озера Крикуни. На відео можна помітити будівлі ферми та берег озера – ці об'єкти є на супутниковому знімку.

Загроз від «Оніксів» та «Цирконів» поменшає?

Як зазначають у ГУР, із Криму БРК «Бастіон» стріляє по материковій Україні ракетами «Онікс» та «Циркон», і дві останні були знищені під Фурманівкою. На кадрах відео можна помітити, як після підриву пускової установки вилітає ракета, що здетонувала.

З такими цілями справляються лише ЗРК типу американського Patriot або французько-італійського SAMP/T

«Ракета «Циркон» летить за балістичною траєкторією, вона гіперзвукова, швидкість може сягати дев'яти Махів (число Маха, співвідношення швидкості тіла до швидкості звуку в конкретному середовищі – КР) на кінцевій ділянці траєкторії – це приблизно одинадцять тисяч кілометрів на годину. З такими цілями справляються лише ЗРК типу американського Patriot або французько-італійського SAMP/T, якщо опиняться в потрібній точці під час атаки. А от знищення ракет ще до їхнього пуску – це відмінний результат», – розповів Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу.

Українські аналітики на основі аналогів зарубіжних країн визначають вартість однієї ракети «Циркон» від 10 до 20 млн доларів.

Частіше використовуються надзвукові крилаті ракети «Онікс». Так, наприклад, 19 липня 2023 року телеграм-канали публікували відео пусків крилатих ракет «Онікс» із берегового ракетного комплексу «Бастіон» у районі Козачої бухти Севастополя.

«Це протикорабельна ракета, але вона ніколи не застосовувалася в бойових умовах за призначенням – проти надводних цілей. Її швидкість близько двох із половиною Махів або близько трьох тисяч кілометрів на годину. Швидкісна ціль, з якою досить складно боротися, теж потрібні Patriot або SAMP/T», – пояснює військовий експерт.

За даними за 2022–2024 роки, вартість однієї ракети «Онікс» становить приблизно 1,25–1,3 млн доларів.