Чим далі, тим «страшніше». Як в окупованому Криму реагують на атаки українських безпілотників?

Тепер, як це вже декілька воєнних років для населення України, усі ночі стали неспокійними і для жителів окупованого Росією Криму. Навіть військові об'єкти захищеного з усіх боків комплексами ППО Сімферополя, зазнали найпотужнішої атаки з повітря за весь період війни РФ проти України.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зібрав інформацію про це із повідомлень кримських блогерів.

Повітряні атаки Сил оборони України на російські об’єкти на Кримському півострові давно не новина, але до останнього часу Сімферополь залишався одним із найбезпечніших у цьому плані кримських регіонів, завдяки створеному навколо нього потужному ешелонованому захисту російських засобів ППО. Але тепер ситуація змінилася.

Такого раніше не було

У ніч на 21 березня поблизу Сімферополя пролунали численні вибухи, про це Крим.Реалії повідомив місцевий активіст міжнародної кампанії #LiberateCrimea на умовах анонімності.

Ніколи раніше така кількість українських БпЛА не долітала до Сімферополя

«Уже чітко вимальовується картина, що ЗСУ стають успішнішими у своїх атаках по тимчасово окупованому Кримському півострову. В Севастополі нещодавно запровадили режим НС через успішні атаки ЗСУ, тепер черга за Сімферополем. Сьогодні вночі дійсно було щось видатне, такого сімферопольці ще не відчували, гриміло так, що в деяких районах сяяло небо, і вікна тремтіли. Але примітно, що тривожну сирену не вмикали. Ніколи раніше така кількість українських БпЛА не долітала до Сімферополя, це яскраве у всіх сенсах слова свідчення, що Україна не програє цю війну, а близька до перелому. Не дивно, що проросійським громадським діячам у Криму стало страшно, а буде ще страшніше . Деокупація Криму неминуча», – прокоментував ситуацію Крим.Реалії активіст.

Проросійська громадська діячка із Сімферополя Катерина Горєлкіна визнала, що їй було страшно цієї ночі від гучної канонади над кримською столицею.

«Як розбите корито. Дуже тривожна була ніч. Працювала ППО – було гучно і відверто страшно », – написала на своїй сторінці в соцмережі Горєлкіна.

Російський політолог Олексій Живов, який переїхав після анексії Криму до Сімферополя і став після початку повномасштабної війни РФ проти України активним військовим блогером, також визнає раніше небачену масштабність нічного удару ЗСУ по кримській столиці.

«Під Сімферополем прям «зоряні війни», вже другу годину йде бій ППО проти БпЛА противника. Діти нажахані. Працюють і зенітки, і ракетні комплекси ППО. Таку канонаду конкретно над Сімферополем раніше чути не доводилося . Повітряний бій тривав години дві», – повідомив Живов на своїй сторінці в соцмережі.

Влада окупованого Криму дала наказ приховувати інформацію

Один із кримських правозахисників у коментарі Крим.Реалії розповів, що російська влада Криму вперто вдає, ніби «Крим безпечний» і «все під контролем».

«Так, 28 січня ЗСУ завдали потужного удару по військовій та енергетичній інфраструктурі Феодосії. Місцеві жителі розповіли мені про численні вибухи, але в ЗМІ та кримських пабліках у соцмережах практично не було інформації про ці події. Такої масованої атаки у Феодосії, можливо, ще не було. Цього дня багато ракет і безпілотників зуміли прорватися крізь першу лінію оборони російських ППО , прямуючи до військових та інфраструктурних об’єктів, але їх намагалися збивати просто над містом, незважаючи на ризики для цивільного населення. Внаслідок чого є жертви серед цивільних. Провина повністю на російських військових», – розповів правозахисник.

За словами правозахисника, йому відомо про двох загиблих.

ракета російських ППО влетіла прямо у вікно квартири

«Жертв могло бути й більше. Наприклад, чоловік із дружиною робили ремонт у цей час, не вистачало якихось матеріалів, і дружина пішла в магазин, а в цей час ракета російських ППО влетіла прямо у вікно квартири – чоловік загинув. Загинув також колишній російський моряк – із цим феодосійцем взагалі історія з розряду «від долі не втечеш». Він служив на кораблі «Новочеркасск», який ЗСУ затопили наприкінці 2023 року біля берегів Феодосії. Йому вдалося врятуватися, і він одразу після цього звільнився зі служби. І ось 28 січня він загинув від наслідків роботи російської ППО над містом», – повідомив правозахисник.

Кримський краєзнавець у коментарі Крим.Реалії зазначив, що в Криму люди незадоволені, що немає укриттів і немає сповіщення про повітряну небезпеку, як це практикується в Севастополі .

«Люди обурюються, але бояться щось видавати в публічну площину, тому що відразу опиняться під репресіями влади. Тим паче, що зараз у Криму жорстко взялися за публікації в соцмережах з інформацією про результати прильотів. У Севастополі в цьому плані набагато відкритіша політика місцевої російської влади»

За даними краєзнавця, наказ приховувати інформацію про атаки ЗСУ по Криму походить особисто від російського глави Криму Сергія Аксьонова (за документами – Аксенов).

«Аксьонов дав жорстку установку гасити всю інформацію про успішні атаки ЗСУ по Криму. Своєму оточенню він це аргументує необхідністю підтримки іміджу «безпечного регіону», щоб не відлякати туристів від Криму. Але всі розуміють, що таким чином він створює ілюзію перед Кремлем, що у нього все під контролем у Криму».

З вечора 20 березня і вночі 21 березня у Сімферополі та Сімферопольському районі було чути вибухи та роботу ППО РФ, під ударом, імовірно, опинилася Таврійська ТЕС, пишуть у кримських телеграм-каналах. У Міноборони РФ відзвітували про атаку БпЛА та нібито збиті дрони.