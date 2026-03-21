У Росії та на окупованих нею територіях із 1 квітня можуть повністю заблокувати месенджер Telegram. В окупованому РФ Криму вже зараз почали сповільнювати роботу цього популярного месенджера. Чи можна обійти блокування та як обрати відповідний VPN, розбиралися Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Російська влада почала обмежувати роботу Telegram на федеральному рівні з серпня 2025 року, заблокувавши спочатку дзвінки.

Роскомнагляд (Роскомнадзор) заявив 10 лютого про плани подальших «послідовних обмежень» роботи месенджера «Телеграм», який, як підкреслює російське відомство, досі не виконує вимоги законодавства РФ.

«Як і раніше, не захищені персональні дані, немає реальних заходів протидії шахрайству та використанню месенджера у злочинних і терористичних цілях», – заявили у відомстві. З рішення також випливає, що обмеження триватимуть, доки влада не доможеться «виконання законів і забезпечення захисту громадян».

26 лютого російське видання РБК повідомило з посиланням на джерела, що влада РФ визначила терміни блокування Телеграма і розглядає можливість заблокувати його на початку квітня.

Два джерела, близькі до Кремля, називають це остаточним рішенням. Серед причин блокування, що обговорювалися, вони вказали на те, що останнім часом почастішали випадки вербування людей, зокрема неповнолітніх, для вчинення протиправних дій.

В окупованому РФ Криму російська влада вже почала сповільнювати роботу популярного месенджера Telegram, що викликало масу незручностей і проблем для кримчан. Про це Крим.Реалії повідомив один із кримських правозахисників на умовах анонімності.

За інформацією правозахисника, у Криму новина про сповільнення Telegram із подальшим його блокуванням Роскомнадзором викликала невдоволення жителів півострова:

Росія продовжує політику придушення свободи слова

«Росія продовжує політику придушення свободи слова, хоча Telegram для більшості кримчан – не джерело новин, а робочий інструмент, у багатьох там по кілька робочих чатів. Telegram зручний, тому швидко закрив нішу, що утворилася після блокування месенджера Viber у Криму. Зараз гідної заміни Telegram немає, оскільки лобійований владою [РФ] месенджер MAX ще дуже сирий за своїм функціоналом, до того ж усі знають, що він зливає інформацію з пристрою російським наглядовим органам. Тому до сьогодні навіть більшість бюджетних установ продовжували вести чати в Telegram, а не в MAX», – розповів правозахисник.

Засновник Telegram Павло Дуров прокоментував сповільнення роботи цього месенджера в Росії.

Telegram виступає за свободу слова та приватність

«Росія обмежує доступ до Telegram, намагаючись змусити своїх громадян перейти на контрольований державою застосунок, створений для стеження та політичної цензури. Вісім років тому Іран спробував таку саму стратегію – і зазнав невдачі… Обмеження свободи громадян ніколи не є правильним рішенням. Telegram виступає за свободу слова та приватність, незважаючи ні на що», – написав Павло Дуров у себе на сторінці Telegram.

Чи можна обійти обмеження?

Telegram – один із найпопулярніших застосунків, які використовують жителі окупованого Криму, розповіла в ефірі Радіо Крим.Реалії юристка Кримськотатарського ресурсного центру Людмила Коротких . Месенджер зручний не лише для особистого спілкування, а й для роботи. І його сповільнення та неможливість використовувати без VPN викликає невдоволення та незручності. До того ж обмеження роботи таких месенджерів ускладнює спілкування з тими, хто виїхав із Криму. У Росії та на окупованих нею українських територіях доступ до месенджера можна отримати, використовуючи VPN. Такий спосіб з’єднання дає змогу і обійти блокування, і приховати дані про місцеперебування користувача.

Окрім VPN навряд чи щось допоможе

«З урахуванням тих обмежень, які вони (Роскомнадзор – ред.) зараз запровадили, крім VPN, навряд чи щось допоможе», – зазначив експерт із цифрової безпеки проєкту Nadiyno.org Павло Бєлоусов.

При цьому він застеріг від використання повністю безкоштовних VPN без репутації та зрозумілої моделі фінансування. За його твердженням, при виборі варто враховувати країну походження сервісу, історію роботи та наявність витоків даних.

«Перевірені надійні VPN – це з демократичних країн, які не мали скандальних історій із витоками даних, які мають певну репутацію, певне ім’я і в яких зрозуміла хоча б якась плюс-мінус монетизація», – каже Павло Бєлоусов.

VPN (Virtual Private Network) – віртуальна приватна мережа, яка використовується для безпечної та анонімної передачі даних, маскуючи IP-адреси користувачів і забезпечуючи шифрування даних. Такі сервіси стали поширеними в РФ та на окупованих територіях після того, як влада цієї країни активізувала в інтернеті цензуру і блокування сайтів, месенджерів та інших ресурсів.

Алгоритм пошуку відповідного VPN

Отже, яким може бути алгоритм пошуку сервісу VPN для кримчан і жителів окупованих територій? Для того щоб отримати хороший результат, доведеться попрацювати, без цього ніяк.

Ми не надаватимемо список відповідних VPN, оскільки їхня реклама швидше призводить до блокувань із боку Роскомнадзору.

1. Пошук

Від того, як буде сформульовано запит у пошуковій системі, дуже сильно залежатиме результат пошуку.

Наприклад, якщо написати «Які VPN працюють у Росії», то пошуковик Google видасть список статей з аналізом різних сервісів. Там будуть як відомі світові бренди, так і створені в РФ.

Результат істотно не різнитиметься, якщо шукати через пошуковик «Найкращі ВПН 2026 року».

Річ у тім, що запит написаний російською. Водночас якщо написати англійською «The Best VPNs of 2026», то результати будуть зовсім іншими. Можна запитувати французькою, німецькою, іспанською тощо. Для цього підійде мова будь-якої демократичної країни.

2. На що звертати увагу

Як зазначалося вище, компанія-власник сервісу VPN має бути зареєстрована в демократичних країнах. Якщо вказані, наприклад, «острови в океані» – це може бути ненадійний або навіть небезпечний застосунок.

Відомості про власника мають бути вказані на сайті компанії. Якщо таких відомостей немає, не розглядайте цей варіант.

Важливий параметр – кількість серверів і кількість країн, у яких вони розміщені. Чим більше, тим краще – це ускладнює блокування IP-адрес, що використовуються для VPN-з’єднання.

Віддавайте перевагу сервісам із підтримкою протоколів обфускації (маскування трафіку), таких як VLESS, Chameleon, OpenVPN+Obfsproxy або Shadowsocks, щоб обходити блокування DPI.

Платний чи безкоштовний, як оплатити?

Якість VPN-з’єднання не завжди залежить від того, платний сервіс чи ні. Але у платних завжди вищі можливості з відновлення після блокування. У безкоштовних майже завжди присутня реклама в застосунку.

При виборі платного VPN вам треба буде оплатити підписку. Зазвичай вона дешевша, якщо ви купуєте її на довший період. У серйозних сервісів є можливість повернення грошей протягом місяця, якщо вам цей сервіс не підходить з якихось причин.

Кримчанам найчастіше неможливо оплатити закордонні VPN через російський банкінг. У цій ситуації можна попросити допомоги родичів, друзів або знайомих на материковій частині України чи за кордоном. Також деякі сервіси VPN приймають оплату в криптовалюті.

Тонкощі

Не встановлюйте застосунки VPN на мобільний телефон зі сторонніх джерел – у них можуть бути «вшиті» віруси або ж ці застосунки розроблені під контролем ФСБ. Використовуйте магазини застосунків Google Play для пристроїв на Android або App Store для «айфонів».

На комп’ютері ви, як правило, не зможете зайти на сайти сервісів VPN, оскільки ці сайти також заблоковані Роскомнадзором. У такому разі під’єднайте комп’ютер до інтернету через мобільний телефон, на якому вже встановлено VPN. Або ж скористайтеся іншим комп’ютером, на якому вже встановлено VPN, для завантаження застосунку.

Додаткові рекомендації