У ГУР заявили про знищення пускової установки і двох гіперзвукових ракет «Циркон» у Криму

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що українські сили знищили пускову установку гіперзвукових ракет «Циркон» в окупованому Росією Криму, а також дві такі ракети.

«У ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили у Криму колону пускових установок «Бастіон-м», яка рухалася до позицій. Внаслідок влучних ударів розвідників знищено одну з пускових і дві дороговартісні ракети «Циркон», ще один «Бастіон» зазнав ушкоджень. Вбито й поранено сімох окупантів», – йдеться в повідомленні.

У ГУР нагадали, що Росія застосовує ракети «Циркон» зі складу комплексу «Бастіон» передусім «для терору цивільного населення України, зокрема, південних і східних областей».

«Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста було зірвано», – йдеться в повідомленні.

Перевірити озвучену інформацію за допомогою альтернативних джерел в умовах війни на даний час редакція не може.

Російська сторона про втрати не повідомляла. У Міноборони РФ лише заявляли, що «протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено й знищено 55 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу», у тому числі над територією окупованого Криму і над акваторією Чорного моря. Скільки дронів збити не вдалося, там не уточнили.

З 2022 року територію Криму практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.