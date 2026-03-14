Повітряні сили: вночі Росія атакувала Україну 68 ракетами і 430 дронами

У ніч проти 14 березня сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:

2 протикорабельні ракети «Циркон» (район пуску – окупований Крим);

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська обл., РФ);

25 крилатих ракет Калібр (район пуску – акваторії Чорного та Каспійського морів);

24 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл., РФ);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Курська обл., РФ і окупована частина Донецької обл.);

430 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда окупований Крим, близько 250 із них – «Шахеди».

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що основним напрямком російського удару стала Київщина.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів», – кажуть у ЗСУ.

Військові уточнили, що було зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

У ніч проти 14 березня сили РФ атакували Київщину, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

«На жаль, кількість загиблих зросла до 4 людей. 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу», – зазначив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.