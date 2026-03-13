Два резервуари з паливом повністю вигоріли після удару по нафтобазі в РФ – супутниковий знімок

Супутникове фото перевалочної нафтобази в Тихорецьку (Краснодарський край Росії), зроблене 13 березня, через добу після удару українських дронів і після того, як пожежу, що почалася після цієї атаки, загасили, підтверджує, що на території підприємства повністю вигоріли два резервуари з паливом.

Крім того, як пише Російська служба Радіо Свобода, ще один, розташований між ними, зазнав серйозних пошкоджень.

Напередодні джерело Радіо Свобода в Службі безпеки України на умовах анонімності повідомило, що СБУ уразила один із «найбільших нафтових вузлів» на півдні Росії.

За даними джерела, не уповноваженого офіційно коментувати ситуацію, удару по інфраструктурі нафтоперекачувальної станції «Тихорецьк» завдали безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ.

«Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.

СБУ зафіксувало влучання по об’єкту і масштабну пожежу.

Оперативний штаб Краснодарського краю перед цим повідомив про пожежу площею 3,8 тис. кв. м. на нафтобазі в районі Тихорецька внаслідок атаки дронів вночі на 12 березня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».