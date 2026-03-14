Сили РФ атакували Київщину: четверо загиблих, є руйнування і поранені – влада

У ніч проти 14 березня сили РФ атакували Київщину, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

«На жаль, кількість загиблих зросла до 4 людей. 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу», – зазначив голова ОВА.

Калашник каже, що під ударом РФ опинились населені пункти Київщини – житлові будинки, заклади освіти, підприємства та обʼєкти критичної інфраструктури.

«Найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах. Наразі вже маємо інформацію про близько 30 пошкоджених об’єктів», – зазначив голова ОВА.

За його даними, наслідки атаки зафіксовано у чотирьох районах області:

у Вишгородському районі пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення.

у Броварському районі – два приватні будинки, гуртожиток, нежитлові, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану, гаражний кооператив. Пошкоджено також автомобілі.

в Обухівському районі пошкоджено дві школи та дитячий садок, три приватні житлові будинки, багатоповерхівку, нежитлові та виробничі приміщення.

у Бучанському районі пошкоджено приватний будинок.

«Інформація щодо руйнувань продовжує надходити. Кількість постраждалих, на жаль, зростає», – зазначив Калашник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



