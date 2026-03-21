У Сімферополі й околицях лунали вибухи, під атакою могла бути Таврійська ТЕС

Від вечора 20 березня і вночі 21 березня в Сімферополі й Сімферопольському районі в окупованому Росією Криму було чути вибухи й роботу ППО, під ударом, ймовірно, опинилася Таврійська ТЕС, пишуть у кримських телеграм-каналах.

Зокрема, телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників почав повідомляти про прольоти дронів і вибухи у Сімферополі й поблизу, починаючи з 23:00 і до 2:40 за місцевим часом.

Повідомлялося про атаку кількох хвиль БпЛА на Таврійську ТЕС, пожежу в Кесслерівському лісі через можливе падіння уламків, а також ймовірне знищення ЗРПК «Панцир» військових РФ. Цю інформацію офіційно не підтверджували, редакція поки що не може перевірити її.

Тим часом, у Міноборони РФ відзвітували про атаку БпЛА і нібито 283 збиті дрони над різними регіонами Росії, а також над окупованим Кримом.

Українська сторона повідомлення не коментувала.

Від 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники й ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджують влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.