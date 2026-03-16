Сили спецоперацій звітують по удар по російському військовому аеродрому в Севатосополі

Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про удар по російському військовому аеродрому в окупованому Севастополі, розташованому на мисі Херсонес. Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі українських спецпризначенців 16 березня.

Згідно з повідомленням, ударів завдали по Криму та окупованій частині Запоріжжя в рамках трьох останніх днів, точна дата не називається.

«Успішно уражено склад МТЗ на аеродромі «Херсонес», генератор та комутаційну ворожих станцій радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки в окупованому Севастополі», – повідомили військові.

Командування додало, що на окупованій частині Запоріжжя ССО уразили базу ремонту пошкодженої броньованої техніки в Якимівці, в Андріївці вдарили по базі технічного обслуговування та складу матеріально-технічного забезпечення, озброєння й військової техніки, а в Берестовому – по логістичному центру противника.

Російське командування не коментувало це повідомлення не коментувало, про свої втрати або завдану шкоду не повідомляло. Призначений РФ очільник окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький заявляв про обстріли регіону українськими військами, без втрат.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження окупованих територій.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.



