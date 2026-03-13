Російський суд у Криму ув’язнив жителя Ялти на 18 років за «шпигунство»

В окупованому Криму російський Верховний суд визнав жителя Ялти винним у «шпигунстві» – про це повідомляє офіційний телеграм-канал суду, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Вказується, що мешканця Ялти 1993 року народження визнали винним за статтею про державну зраду. За твердженням російської прокуратури Криму, чоловік у середині 2023 року вступив у контакт із представником Головного управління розвідки Міноборони України та повідомив про свою готовність допомагати в діяльності проти Росії.

«У листопаді 2023 року він отримав завдання, згідно з яким мав надати відомості про розміщення озброєння та військової техніки у Севастополі. Молодий чоловік здійснив відеозйомку та замалював схеми розміщення військових кораблів, інформацію надіслала представнику іноземної держави», – розповіли у прокуратурі.





Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 18 років у виправній колонії суворого режиму. Підсудному призначили додаткове покарання як обмеження волі на 1 рік 10 місяців, після відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі.

До призначеного судом покарання долучили невідбуту частину покарання за вироком російського Ялтинського міського суду, ухваленого у листопаді 2024 року щодо засудженого, яким підсудний був визнаний винним за статтею про водіння в стані алкогольного сп’яніння.

Остаточне покарання за сукупністю вироків склало 18 років 20 днів позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму з обмеженням волі строком на 1 рік 10 місяців. Підсудному визначили додаткове покарання як позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаної з керуванням транспортними засобами, терміном на два роки.

Розгляд кримінальної справи відбувався у закритому судовому засіданні, оскільки матеріали справи містять відомості, що становлять державну таємницю. Вирок наразі не набрав законної сили.

Кримська правозахисна група у звіті за 2025 рік вказувала, що за «справами українських диверсантів та шпигунів» в ув’язненні перебувають щонайменше 148 громадян України, серед них – затримані в Криму (починаючи з 2014 року), і щонайменше 45 людей, які були викрадені у Запорізькій або Херсонській областях після 24 лютого 2022 року.

«У таких справах ФСБ РФ звинувачує затриманих осіб «у підготовці диверсій, зберіганні зброї та шпигунстві». У цих справах зафіксовано незаконні методи ведення слідства та застосування тортур для отримання свідчень визнання, порушення презумпції невинності, поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ відеовизнання», – йдеться в звіті.

За даними правозахисників, протягом 2025 року у справах «українських диверсантів та шпигунів» російські суди та суди на окупованих територіях України винесли щонайменше 27 вироків.