Зеленський ввів у дію санкції РНБО щодо російських суддів за вироки полоненим і громадським діячам

Президент Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо санкцій.

Зокрема, йдеться про застосування обмежень проти російських суддів та продовження санкцій проти російських компаній, у яких спливає термін дії.

«До санкційного пакета увійшов 41 суддя, із яких 38 – громадяни Росії, ще троє – колаборанти. Вони виносили незаконні вироки про ув’язнення військовополонених, підтримують і виправдовують російську агресію проти України», – повідомив Офіс президента.

Поміж інших, під санкції потрапив російський суддя, який протягом тижня виніс вироки дев’ятьом українським військовополоненим за звинуваченями в тероризмі. Крім того, Україна застосувала санкції щодо «колишніх українців, які в тимчасово окупованому Донецьку засудили до смертної кари добровольців: двох британців та одного марокканця, що захищали Україну в складі ЗСУ й потрапили в російський полон».

Рішення також стосується суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо громадських діячів, активістів і журналістів за їхні політичні й релігійні переконання, додає ОП.

«Санкції проти так званих «суддів», які штампують політично вмотивовані вироки нашим громадянам, воїнам, – це питання справедливості. Особливо ганебно бачити серед них колишніх українців, які свідомо стали колаборантами й перетворили суд на інструмент репресій», – йдеться в коментарі уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.





Крім того, Зеленський продовжив дію санкцій, у яких спливає термін дії, проти 11 російських компаній. Перші санкції щодо них були запроваджені у 2021 та 2023 роках. За цей час три компанії з того списку були повністю ліквідовані.

До цього пакета увійшли: підприємство, яке займається ремонтом та обслуговуванням авіаційної техніки, зокрема вертольотів типів Ка та Мі; компанія, яка спеціалізується на розробці та виготовленні дронів, а також компанії, що незаконно працюють на тимчасово окупованому півострові Крим і були причетні до будівництва Кримського мосту.

Офіс Зеленського додає, що Україна передасть відповідну інформацію партнерам для подальшої синхронізації в їхніх юрисдикціях.

У лютому Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти російських науковців, керівників органів так званих окупаційних адміністрацій, а також організацій, які поширюють пропаганду та причетні до викривлення історії.



