Підсанкційного бізнесмена підозрюють у виведенні 68 млн грн з енергокомпанії через фіктивну посаду

Бенефіціарному власнику й трьом посадовцям енергетичної компанії північного регіону України повідомили про підозру в заволодінні 68 мільйонами гривень, заявив Офіс генерального прокурора 2 березня.

«Гроші, які могли піти на посилення енергосистеми Сумської області, витрачалися на оплату «фіктивному раднику», – йдеться в повідомленні.

Слідство вважає, що власники компанії створили схему, щоб уникнути виплат дивідендів державі та вивести кошти підприємства. Один з них, на якого 2025 року наклали санкції РНБО, оформив себе радником голови компанії. За даними ОГП, серед умов працевлаштування були 1 мільйон гривень місячної зарплати, дистанційна робота та чотири години фактичної роботи на тиждень.

«Його заробітна плата перевищувала встановлений НКРЕКП максимальний рівень у 5–7 разів. У період з 2020 по 2024 рік підприємству було завдано майже 68 млн грн збитків, що підтверджено експертними дослідженнями. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів», – йдеться в повідомленні.

Про розслідування також повідомили Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці не називають назви компанії або імен підозрюваних. СБУ зазначає, що йдеться про енергопідприємство, 25% якого належать Міністерству енергетики.

СБУ зазначає, що через цю фіктивну посаду «фігурант обходив санкції на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України».

Підсанкційному бізнесмену заочно повідомили про підозру в організації привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Трьох спільників-керівників енергокомпаній підозрюють у співучасті в привласненні майна. У разі обвинувального вироку фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.