НАБУ передало до суду справу ексзаступника голови ОП про незаконне збагачення й відмивання коштів

Бюро не називає імені підозрюваного, проте обставини вказують на колишнього заступника голови ОП Андрія Смирнова
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спрямували до суду справу колишнього заступника керівника Офісу президента України, повідомило НАБУ 24 лютого.

Посадовця звинувачують у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції хабаря в особливо великому розмірі.

Бюро не називає імені підозрюваного, проте обставини вказують на колишнього заступника голови ОП Андрія Смирнова.

У травні 2025 року НАБУ та САП повідомили про завершення розслідування щодо експосадовця Офісу президента.

У квітні 2025 року НАБУ повідомило, що розслідує ймовірне прийняття Смирновим пропозиції неправомірної вигоди 100 тисяч доларів США і легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Сам Смирнов у коментарі Суспільному заявив, що «доведе свою невинуватість».

Читайте також: НАБУ повідомило про нові підозри в справі ексголови Фонду держмайна

У травні 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента України (2019-2024 років) про підозру в незаконному збагаченні. Тоді ж ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді 10 мільйонів гривень застави, яку незабаром внесли.

За даними слідства, посадовець набув активи вартістю 17,1 мільйона гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 мільйони гривень. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 мільйона гривень – йдеться про дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

У день вручення підозри Смирнов зазначив у коментарі «Українській правді», що «переконаний у своїй правоті і буде доводити її всіма доступними способами».

Андрія Смирнова призначили заступником керівника Офісу президента у вересні 2019 року. 29 березня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова з цієї посади, не називаючи причин.


