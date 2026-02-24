НАБУ передало до суду справу ексзаступника голови ОП про незаконне збагачення й відмивання коштів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спрямували до суду справу колишнього заступника керівника Офісу президента України, повідомило НАБУ 24 лютого.

Посадовця звинувачують у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції хабаря в особливо великому розмірі.

Бюро не називає імені підозрюваного, проте обставини вказують на колишнього заступника голови ОП Андрія Смирнова.

У травні 2025 року НАБУ та САП повідомили про завершення розслідування щодо експосадовця Офісу президента.

У квітні 2025 року НАБУ повідомило, що розслідує ймовірне прийняття Смирновим пропозиції неправомірної вигоди 100 тисяч доларів США і легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Сам Смирнов у коментарі Суспільному заявив, що «доведе свою невинуватість».

У травні 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента України (2019-2024 років) про підозру в незаконному збагаченні. Тоді ж ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді 10 мільйонів гривень застави, яку незабаром внесли.

За даними слідства, посадовець набув активи вартістю 17,1 мільйона гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 мільйони гривень. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 мільйона гривень – йдеться про дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

У день вручення підозри Смирнов зазначив у коментарі «Українській правді», що «переконаний у своїй правоті і буде доводити її всіма доступними способами».

Андрія Смирнова призначили заступником керівника Офісу президента у вересні 2019 року. 29 березня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова з цієї посади, не називаючи причин.



