НАБУ: експосадовцю Міноборони повідомили про нову підозру через оборудки із забудовою

Колишній тимчасовий виконувач обов’язків начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони просив неправомірну вигоду за вчинення дій в інтересах столичного забудовника, повідомило Національне антикорупційне бюро 19 лютого.

За повідомленням, це вже друга підозра експосадовця від антикорупційних органів, його ім’я не називають.

«За даними слідства, у червні 2024 року підозрюваний запропонував забудовнику організувати та забезпечити перемогу в конкурсі на зведення житлового комплексу для військовослужбовців та їхніх родин в одному з районів Києва. Свої «послуги» він оцінив у 1,1 млн доларів», – повідомляє бюро.

Згодом підозрюваний, за даними слідства, погодився зменшити суму до 690 тисяч доларів, а для початку проведення конкурсу вимагав надати першу частину – 100 тисяч.

НАБУ нагадує, що цьому фігуранту повідомили про підозру у вчиненні аналогічних дій з іншим забудовником у серпні 2025 року. Тоді він, ймовірно, просив надати 1,3 мільйона доларів.