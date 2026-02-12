ЗМІ: сестра Міндіча в Москві користувалася квартирою генерала армії РФ, наближеного до Путіна

Рідна сестра бізнесмен Тимур Міндіч, який є фігурантом справи про корупцію в сфері енергетики, Тімура Міндіча – Любов Міндіч – протягом десяти років користувалася квартирою в центрі Москви, яка належить сімʼї генерала армії РФ і колишнього високопосадовця адміністрації президента Росії. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідства.Інфо» та «Dnipro.media».

Журналісти заявили про виявлення квартири в будинку на вулиці Малая Бронная, у районі Патріарших ставків російської столиці, якою протягом тривалого часу користувалася Любов Міндич.

У розслідуванні зазначають, що чоловіком сестри Міндіча може бути російський бізнесмен Андрій Журавльов, з яким Любов має трьох спільних дітей з таким же прізвищем.

Діти, як зʼясували журналісти, як і чоловік – громадяни РФ. Андрєй Журавльов на 70% володіє компанією «ЭКОБЕРЕНИЧЕ РУС» та має спільний бізнес із групою компаній «Регіон», яка співпрацює з російськими нафтовими гігантами, такими як «Роснефть» і «Тюменьнефтегаз».

Журналісти вказують, що ще одним доказом того, що йдеться саме про сестру Міндіча є те, що електронна пошта жінки зустрічається в іншій злитій базі даних – і ця електронна пошта пов’язана з користувачем на ім’я Timur Mindich.

Квартира, де, за даними розслідування, могла проживати Любов Міндіч, належить Єлєні Аброськіній, її чоловік – Микола – у 2000-х роках працював директором Федерального агентства спеціального будівництва Міноборони РФ, а згодом став першим заступником керівника Управління справами президента РФ – коли Володимир Путін знову став президентом. Микола Аброськін залишив цю посаду в грудні 2020 року.

Журналісти намагалися отримати коментарі від власників квартири, Любові Міндич та її родини, однак відповіді на дзвінки й повідомлення не отримали. Тімур Міндіч у коментарі журналістам заявив, що його сестра не має майна в Росії та не веде там жодної діяльності. «Сестру давайте не чіпати. Вона ж моя сестра», – сказав Міндіч у коментарі журналісту Михайлу Ткачу.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед підозрюваних є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Тимур Міндіч в коментарі «Українській правді» заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а звинувачення проти себе вважає «маніпуляціями».



