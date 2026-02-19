ВАКС повідомив про продовження на два місяці обов’язків колишньому меру Одеси

Вищий антикорупційний суд повідомляє, що задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і продовжив колишньому міському голові Одеси темрі дії процесуальних обов’язків до 17 квітня 2026 року включно.

«Обвинувачений має: прибувати за кожною вимогою суду; не відлучатися за межі міста Одеси й Одеської області без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю», – йдеться в повідомленні.

Імені підозрюваного в суді не навели, але обставини справи вказують на Геннадія Труханова. Він є фігурантом низки кримінальних справ.

Зокрема, в жовтні 2025 року Труханову висунули звинувачення у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей. Тоді його помістили під цілодобовий домашній арешт. У січні запобіжний захід змінили на особисте зобов’язання. Колишній мер Одеси заявив, що вручення йому підозри стало для нього «несподіванкою». Кримінальне провадження стосується подій 30 вересня 2025 року, коли, за даними слідства, через неналежну організацію утримання і функціонування систем водовідведення було затоплено частину Одеси. Тоді загинули дев’ятеро людей, серед яких – 9-річна дитина.

Після трагедії Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

У межах провадження повідомлено про підозру ще вісьмом посадовцям Одеської міськради і підпорядкованих комунальних підприємств, серед яких заступники міського голови, керівники департаментів і службові особи комунального підприємства.

Труханов також є фігурантом справи про ймовірне придбання заводу «Краян» за завищеною вартістю, звинувачення за якою він відкидає.

Крім того, він фігурує у справі НАБУ 2021 року щодо злочинної організації в Одесі, через діяльність якої, за даними слідства, місцева громада Одеси зазнала збитків на суму 689 мільйонів гривень. Труханов відкидав звинувачення на свою адресу у причетності до цієї злочинної організації.