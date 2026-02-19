Труханов заявив, що має «офіційні документи» про відсутність у нього громадянства РФ

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов заявляє, що має «офіційні документи», які доводять відсутність у нього російського громадянства.

«У мене є офіційні документи з мокрими печатками, у них прямо сказано: російського громадянства в мене немає. А паспорти, які розганяли в мережі – фальшивка», – сказав Труханов у відеозверненні, оприлюдненому в телеграмі ввечері 18 лютого.

У дописі він додав, що через «місяці тиші у відповідь на запити до українських держорганів» він з адвокатами пішли «іншим шляхом».

«Оскільки Україна розірвала дипломатичні стосунки з агресором, мої адвокати задіяли міжнародні правові механізми через треті країни. Результат – у мене на руках. 30 грудня 2025 року отримано офіційну відповідь: громадянство РФ у Геннадія Труханова – відсутнє. Це – не підробки з інтернету. Це – юридично підтверджений факт», – зазначив ексмер.

Труханов закликав президента Володимира Зеленського дати доручення перевірити офіційні документи щодо припинення його українського громадянства й ухвалити «єдине можливе справедливе рішення».

У жовтні 2025 року Служба безпеки України підтвердила, що за її матеріалами комісія з питань громадянства при президентові України припинила громадянство України тоді меру Одеси Геннадію Труханову. У СБУ стверджували, що Труханов є громадянином РФ і має чинний закордонний паспорт країни-агресора, а копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.

«Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом», – заявляла українська спецслужба.

За даними СБУ, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та зрештою суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта РФ, але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документа «не тягне за собою позбавлення громадянства РФ, набутого особою на законній підставі». Труханов, якого після рішення щодо громадянства усунули з посади, це заперечував.

Пізніше Печерський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт Труханова, якому висунули звинувачення у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей.

У січні запобіжний захід змінили на особисте зобов’язання. Колишній мер Одеси заявив, що вручення йому підозри стало для нього «несподіванкою». Кримінальне провадження стосується подій 30 вересня 2025 року, коли, за даними слідства, через неналежну організацію утримання і функціонування систем водовідведення було затоплено частину Одеси. Тоді загинули дев’ятеро людей, серед яких – 9-річна дитина.

Після трагедії Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

У межах провадження повідомлено про підозру ще вісьмом посадовцям Одеської міськради і підпорядкованих комунальних підприємств, серед яких заступники міського голови, керівники департаментів і службові особи комунального підприємства.

Мер Одеси вже не вперше заперечує наявність у нього російського громадянства, зокрема, він вказував це 2024 року після того, як волонтер і блогер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела, написав, що Геннадій Труханов має російське громадянство й оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення – 9 лютого 2022 року. Він зазначив, що отримав ці дані із «злитих російських баз».

Українські журналісти вже неодноразово писали, що мер Одеси, ймовірно, має російське громадянство. У 2016 році Одеське управління Служби безпеки України не змогло з’ясувати, чи має Геннадій Труханов паспорт РФ.

