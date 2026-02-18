«Камеру з неприємними сусідами» для слідчого НАБУ. На що мав вплив Галущенко?

Кого і що «видав» затриманий Галущенко?

Ексміністра енергетики і ексміністра юстиції Германа Галущенка відправили у СІЗО до 15 квітня. Він може вийти під заставу в 200 мільйонів гривень. Крім того, ексміністра зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Під час судового засідання розкрились деталі справи.

Прокурор процитував переписку між Германом Галущенком (на той час – міністром юстиції) та його заступником Євгеном Пікаловим. Нібито там містилась розмова про прохання від СБУ «працювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ» та «просять безоплатну камеру з неприємними сусідами».

Чи міг Герман Галущенко ухвалювати такі рішення? Хто також міг знати про схеми в енергетиці?

Галущенко стверджує, що його затримання є «політичним тиском» на нього. Він каже, що не переховувався від слідства, та відкинув звинувачення з боку НАБУ і САП.

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Гості ефіру:

Сергій Демченко, народний депутат України, «Слуга Народу», член комітету з питань правової політики

Інна Совсун, народна депутатка України, «Голос», членкиня комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Олена Щербан, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції, адвокатка детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

Павло Кухта, економіст, перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України(2019-2020)

Народний депутат від «Слуги народу» Сергій Демченко вважає, що підстав говорити про політичний тиск на ексміністра Германа Галущенка немає, адже зараз він не займає жодної державної чи політичної посади:

«Він не займає політичної посади на сьогоднішній день. Який може бути політичний тиск на людину без посади? Він не є держслужбовцем – просто людина, яка, наскільки я розумію, наразі безробітна»

Депутатка від «Голосу» Інна Совсун у свою чергу назвала заяви Галущенка про «політичний тиск» спробою уникнути відповідальності. Водночас вона нагадала, що Галущенко раніше мав значний вплив і призначав лояльних до себе людей, частина з яких досі працює в системі:

«Я погоджуюся з колегою: за формальними ознаками не можна говорити про політичний тиск щодо людини, яка в даний момент не обіймає політичної посади. З іншого боку, звичайно, Герман Галущенко тривалий час обіймав важливу й впливову політичну посаду в країні... Тобто певні люди з його політичного оточення залишилися в системі. Чи можна це кваліфікувати як політичний тиск – мовляв, щоб він якось вплинув на них? Я так не вважаю. На мою думку, «політичний тиск» – це радше відмовка для людини, яка не готова нести юридичну відповідальність»