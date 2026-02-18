«Камеру з неприємними сусідами» для слідчого НАБУ. На що мав вплив Галущенко?

- Кого і що «видав» затриманий Галущенко?
Ексміністра енергетики і ексміністра юстиції Германа Галущенка відправили у СІЗО до 15 квітня. Він може вийти під заставу в 200 мільйонів гривень. Крім того, ексміністра зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.
Під час судового засідання розкрились деталі справи.
Прокурор процитував переписку між Германом Галущенком (на той час – міністром юстиції) та його заступником Євгеном Пікаловим. Нібито там містилась розмова про прохання від СБУ «працювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ» та «просять безоплатну камеру з неприємними сусідами».
Чи міг Герман Галущенко ухвалювати такі рішення? Хто також міг знати про схеми в енергетиці?
Галущенко стверджує, що його затримання є «політичним тиском» на нього. Він каже, що не переховувався від слідства, та відкинув звинувачення з боку НАБУ і САП.
Про це дивіться у програмі Свобода Live:
Гості ефіру:
Сергій Демченко, народний депутат України, «Слуга Народу», член комітету з питань правової політики
Інна Совсун, народна депутатка України, «Голос», членкиня комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Олена Щербан, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції, адвокатка детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
Павло Кухта, економіст, перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України(2019-2020)
Народний депутат від «Слуги народу» Сергій Демченко вважає, що підстав говорити про політичний тиск на ексміністра Германа Галущенка немає, адже зараз він не займає жодної державної чи політичної посади:
«Він не займає політичної посади на сьогоднішній день. Який може бути політичний тиск на людину без посади? Він не є держслужбовцем – просто людина, яка, наскільки я розумію, наразі безробітна»
Депутатка від «Голосу» Інна Совсун у свою чергу назвала заяви Галущенка про «політичний тиск» спробою уникнути відповідальності. Водночас вона нагадала, що Галущенко раніше мав значний вплив і призначав лояльних до себе людей, частина з яких досі працює в системі:
«Я погоджуюся з колегою: за формальними ознаками не можна говорити про політичний тиск щодо людини, яка в даний момент не обіймає політичної посади. З іншого боку, звичайно, Герман Галущенко тривалий час обіймав важливу й впливову політичну посаду в країні... Тобто певні люди з його політичного оточення залишилися в системі. Чи можна це кваліфікувати як політичний тиск – мовляв, щоб він якось вплинув на них? Я так не вважаю. На мою думку, «політичний тиск» – це радше відмовка для людини, яка не готова нести юридичну відповідальність»
- Колишньому урядовцю Герману Галущенку інкримінують відмивання коштів і участь у злочинній організації. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативою учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів «інвестицій».
- Правоохоронці стверджують, що «у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд».
- Герман Галущенко усі звинувачення відкидає.
