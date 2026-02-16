Галущенко: затримання і підозра. Деталі. Хто стоїть за ексміністром?

Затримання Галущенка на кордоні і підозра НАБУ та САП

15 лютого, під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у рамках справи «Мідас», повідомили у пресслужбі НАБУ.

Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, а потім ще був міністром юстиції – з липня по листопад 2025 року.

Як повідомили джерела проєкту Радіо Свобода «Схеми» у правоохоронних органах, Галущенка затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (КПК), яка регулює затримання особи уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді (суду).

Ексміністра доправивли до Києва з метою проведення слідчих дій, в тому числі, вручення підозри та обрання запобіжного заходу.

16 лютого Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про вречення Герману Галущенку підозри в справі «Мідас».

«За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нову підозру у справі «Мідас». Мова йде про колишнього міністра енергетики України (2021–2025 роки). Йому інкриміновано відмивання коштів і участь у злочинній організації», – йдеться в повідомленні САП.

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативою учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів «інвестицій».

«Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була й родина підозрюваного. З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину і чотирьох дітей високопосадовця», – йдеться в повідомленні.

У САП уточнили, що ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), «а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках».

«Здобуті в Україні й за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд», – заявили у прокуратурі, додавши, що в межах розслідування НАБУ співпрацює з 15 країнами.

За даними САП, слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 мільйона доларів, ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою і перерахували родині напряму в Швейцарії.

«Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід, а також витрачала його на власні потреби», – йдеться в повідомленні.

Що каже Галущенко?

Сам Галущенко ситуацію наразі не коментував, але поскаржився у ВАКС на «незаконне затримання».

Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу ексочільника міністерства енергетики України і колишнього міністра юстиції.

Як повідомляє Суспільне, суд частково задовольнив її, залишивши підозрюваного під вартою до обрання запобіжного заходу.

Хто насправді стоїть за ексміністром: Міндіч, Єрмак...? Про що свідчить вручення Галущенку підозри? Проти кого дасть свідчення фігурант справи?

Про це дивіться у програмі Свобода Live: