«Шлагбаум Міндіча»: на схемах досі наживаються?

Cхема під умовною назвою «шлагбаум», яку у листопаді викрили детективи НАБУ і в організації якої слідство підозрює бізнесмена Тимура Міндіча, досі активна в енергетичній сфері, каже народний депутат Ярослав Железняк. Він очолює профільну ТСК, яка вивчає « Міндічгейт 10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бекофіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»); Ігор Миронюк («Рокет»), якого представляють як колишнього радника міністра енергетики Германа Галущенка, але в Міненерго це заперечують; виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції. Їх оголосили в розшук.Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.37 мільйонів гривень застави за двох фігуранток операції НАБУ «Мідас» – працівниць «бекофісу» з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну – внесла новостворена фірма «Вангар» зі статутним капіталом в одну тисячу гривень. Інша приватна фірма внесла 95 млн застави і за Ігоря Фурсенка, який був виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» і, за даними слідства, виконував обов’язки бухгалтера «бекофісу з легалізації коштів». Тепер походження коштів перевірятиме НАБУ.Але найбільшу суму застави суд призначив Ігорю Миронюку – 126 мільйонів гривень. Наразі він досі перебуває під вартою. Апеляційну скаргу його захисту залишили без задоволення.28 листопада стало відомо про проведення обшуку в голови Офісу президента. Андрій Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає». Про те, в якій справі відбувалися обшуки і який статус має Андрій Єрмак, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, він не перебуває у статусі підозрюваного.Згодом того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій». Сам Єрмак додав, що його обурює «бруд», спрямований проти нього.Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція.».

Що кажуть на закиди посадовці?

Чи реально здолати корупційні схеми?

Хто наживається?

І як це пов’язано з енергетичними проблемами в Україні?

І як живуть українці в умовах цих викликів?

Народний депутат від «Слуги народу» Олексій Мовчан вважає, що ситуація складна, але головна причина нестачі світла – російські атаки. Він додає, що уряд визнає помилки, намагається їх виправити та водночас відновлює зруйновану енергетичну інфраструктуру.

«Наслідки є складними. Позитивна сторона в тому, що уряд усе ж таки намагається виправити ці помилки і паралельно «гасити пожежу» в енергетиці та енергетичній інфраструктурі, яку знищують росіяни. Важливо, щоб ми всі розуміли: у першу чергу відповідальність за «блекаути» і нестачу електрики лежить на агресорі – на росіянах. А уряд має робити свою роботу, і ми маємо вимагати, щоб ця робота була якісною і відповідала закону. Без усіх цих схем», – зазначив депутат.

Водночас депутат від «Голосу» Ярослав Железняк сумнівається, що уряд зможе суттєво змінити ситуацію. За його словами, наступний опалювальний сезон, імовірно, доведеться проходити в тих самих умовах. Тож він сподівається, що керівники держпідприємств займатимуться розвитком української енергетики, а не «двушками на Москву».

«Я, на жаль, не вірю, що уряд може ще щось суттєво зробити, але якщо раптом… Є висока вірогідність, що наступний опалювальний сезон доведеться проходити так само. Бажано, щоб люди, хоча б очільники державних підприємств, замість «двушки на Москву» все ж таки займалися українською енергетикою. Таких людей уряду бажано було б найняти і забути про намагання «вставити» туди ще якогось друга президента, який раптом ще не став власником підозри від НАБУ. Я так розумію, таких уже не так багато», – сказав Железняк.

Також народні депутати поділилися, яка в них ситуація зі світлом і теплом.

«Так само складно, як і в усіх киян. Хочеться вже скоріше, щоб усе було відновлено. У Верховній Раді принаймні є світло, можна працювати. Оце позитивна сторона: хоча б тут можна системно і постійно працювати», – відповів Олексій Мовчан.

Останній день чи півтора стало трохи легше, а до цього світла не було до 24 годин

«Останній день чи півтора стало трохи легше, а до цього світла не було до 24 годин. Відповідно, через це не працювали насоси, відключалося опалення, яке і так, давайте говорити відверто, було достатньо слабким. Декілька разів не було води. Тобто без світла, без тепла і без води. Але, як співала одна співачка в не дуже вдалій пісні, «з добром, світлом» і все таке», – розповів Ярослав Железняк.

Тим часом російські провоєнні пабліки пишуть про досягнуте «енергетичне перемир’я» – офіційних підтверджень цьому немає.