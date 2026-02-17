«Професор» із плівок Міндіча. Що каже Галущенко?

Ексміністру енергетики Галущенку обирають запобіжний захід у рамках справи «Мідас»

Прокурор САП Іван Дячук стверджує, що колишній урядовець Герман Галущенко був залучений до «схеми Мідас» ще на посаді віцепрезидента «Енергоатому» у 2020 році, а згодом вже як міністр енергетики України. У прокуратурі заявили, що у схемі він брав участь під двома псевдонімами: «Сигізмунд» та «Професор»:

«Забезпечував одержання неправомірної вигоди від невстановлених осіб та переміщення її до офісу злочинної організації, забезпечував призначення лояльних осіб на посади «Енергоатома», Міністерства енергетики України, НАЗК, та Центренерго. Окрім того, Галущенко отримував особисту вигоду від діяльності злочинної організації у вигляді розподілу коштів на власну користь»

У САП стверджують, що Галущенко, перебуваючи на посаді віцепрезидента «Енергоатому», з 2020 року забезпечував систематично одержання коштів Ігорем Миронюком, який на той час займав посаду радника президента «Енергоатому» та був довіреною особою Галущенка».

Прокурор стверджує, що з 29 грудня 2020 року по 1 червня 2025 року до офісу злочинної організації надійшло понад 112 мільйонів доларів США.

Ексміністру інкримінують відмивання коштів і участь у злочинній організації. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативою учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів «інвестицій».

Що каже Герман Галущенко?

Герман Галущенко усі звинувачення відкидає. А щодо того, що хотів виїхати за кордон, то стверджує:

«Я завжди був тут, нікуди не тікав. Якби я хотів втекти, повірте, я втік би. А купити квиток – сісти на потяг – це абсурд. У клопотанні, до речі, це одна з підстав, чому мене треба закрити».

Це Галущенко сказав журналістам у Вищому антикорупційному суді перед початком засідання, на якому йому обиратимуть запобіжний захід повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

А про оплату навчання свого сина за кордоном, Галущенко каже, що гроші вніс «хрещений батько».

У грудні «Схеми» (Радіо Свобода) встановили, що син Германа Галущенка вже четвертий рік поспіль вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії, де вартість навчання разом із проживанням сягає до 200 тисяч доларів на рік. Галущенко вказує дітей у декларації – в тому числі і після розлучення із їхньою матір’ю у 2022-му та їхнього виїзду з України – але витрат на навчання сина не декларує. Загальна вартість навчання за 4 роки могла скласти близько 700 тисяч доларів, або 26 мільйонів гривень – що в рази перевищує офіційні доходи й задекларовані заощадження родини Германа Галущенка. Його адвокати стверджували, що «цими питаннями займається колишня дружина».

Запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд України обрав 17 лютого для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 200 мільйонів гривень, повідомляє з зали суду кореспондентка Радіо Свобода.

Прокуратура клопотала, щоб сума можливої застави становила 425 мільйонів гривень. Сам Галущенко просив, щоб сума становила не більш як 30 мільйонів.

Адвокати колишнього урядовця заявили, що ще не визначилися з тим, чи оскаржуватимуть рішення суду. Сторона обвинувачення також не висловила готовність до негайного обговорення цієї теми.

Коло підозрюваних розширюється? Як схеми з розкрадання грошей діяли в енергетиці? Хто був спільником «професора»? На кого він вкаже у суді? Які ще підозри готує НАБУ?

Про це дивіться у програмі Свобода Live: