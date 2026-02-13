МВС оголосило ексзаступника голови ОП Шурму та його брата в розшук

Колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму оголосили в розшук – про це йдеться в базі даних Міністерства внутрішніх справ.

Згідно зі сторінкою розшуку, його ініціювало Центральне управління Національного антикорупційного бюро. Він вважається зниклим від 12 лютого.

Разом із ним до категорії осіб, які переховуються від правосуддя, внесли його брата, підприємця Олега Шурму.

У січні 2026 року стало відомо, що НАБУ підозрює Ростислава та Олега Шурму в справі про ймовірне розкрадання коштів для виплат за «зеленим» тарифом.

На початку лютого Шурма заявив, що не переховується від слідства, а його відомим постійним місцем проживння є Німеччина.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника голови Офісу президента 3 вересня 2025 року. Причина звільнення в документі не вказувалася.



