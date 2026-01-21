Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Розкрадання коштів через «зелений тариф»: НАБУ підозрює ексзаступника голови Офісу президента

Обставини справи та розслідування журналістів вказують на те, що одним із фігурантів є колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма
Обставини справи та розслідування журналістів вказують на те, що одним із фігурантів є колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують ймовірне розкрадання коштів для виплат за «зеленим» тарифом, повідомили відомства 21 січня.

НАБУ зазначає, що серед дев’ятьох підозрюваних – колишній заступник голови Офісу Президента та колишній член наглядової ради компанії «Нафтогаз України», а також його брат, який володіє мережею українських та іноземних компаній.

САП уточнює, що у справі, окрім експосадовця ОП і його брата, також є підозрюваними:

  • довірена особа колишнього високопосадовця
  • керівники та працівники підконтрольних підприємств
  • колишній комерційний директор акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»

Справу кваліфікують за статтею про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, у 2019-2020 роках експосадовець ОП, на той момент – колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

У Василівському районі Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 мегаватт та уклали договори з державним підприємством «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.


«Після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за «зеленим» тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України», – заявляв НАБУ.

Бюро додає, що фігуранти звітували неправдиву інформацію про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема, під час повного знеструмлення, а отримані гроші виводили через пов’язані компанії. Загальну суму збитків оцінюють у 141,3 мільйона гривень.

НАБУ вказує на те, що слідство відкрили за матеріалами журналістського розслідування проєкту BIHUS.Info.


Обставини справи та розслідування журналістів вказують на те, що одним із фігурантів є колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Він наразі не коментував підозру публічно.

У вересні 2025 року «Українська правда» повідомила, що Шурма, який є батьком трьох неповнолітніх дітей, виїхав за кордон. Видання звернуло увагу на те, що Шурма залишив посаду в ОП «після резонансного матеріалу редакції Бігус.Інфо», а в Німеччині в нього пройшли обшуки.

Шурма згодом розкритикував матеріал, вказавши на те, що ніде не переховується. Він пояснив обшуки тим, що українська сторона «ввела в оману правоохоронну систему Німеччини», і додав, що співпрацює з німецькими правоохоронцями.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG