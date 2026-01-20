«Чисте місто» НАБУ і САП завершили слідство в справі про оборудки із землею в Києві

У справі про злочинну організацію, яка контролювала рішення київської влади про земельні ділянки, завершене слідство, заявили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 20 січня.

«Викрити оборудку вдалося завдяки масштабній операції «Чисте місто». Зловмисники використовували так звану «туалетну схему» – реєстрували на ділянках примітивні споруди, щоб поза конкурсом отримати землю нібито для їх обслуговування», – повідомляє НАБУ.

За даними слідства, до групи входили посадовці Київської міської державної адміністрації та депутати міськради. Її очолював «медійно-відомий» колишній депутат Київської міської ради, який через знайомих контролював земельні та бюджетні рішення, призначення та звільнення посадовців КМДА і Київради.





НАБУ стверджує, що протягом 2023-2024 років фігуранти планували заволодіти землею територіальної громади Києва на понад 81 мільйон гривень.

Наприкінці 2025 року про підозру повідомили ще двом людям: ексзаступнику голови Київської міської державної адміністрації та його спільнику. У бюро вважають, що вони «планували заволодіти двома земельними ділянками в Києві через все ту ж «туалетну схему».

САП додає, що слідство також зафіксувало спробу передачі хабара в розмірі 100 тисяч доларів депутатці Київради за сприяння злочинній організації.

За даними медіа та обставинами справи, в управлінні злочинною організацією підозрюють колишнього депутата Київради Дениса Комарницького. Його публічних коментарів щодо справи немає. У лютому 2025-го НАБУ оголосило його в розшук.

НАБУ і САП 6 лютого повідомили, що провели операцію «Чисте місто» за фактами ймовірної корупції в міській владі Києва.

За даними слідства, одним із ключових напрямів діяльності цієї організації було заволодіння цінною столичною землею під забудову та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.



