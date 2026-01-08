САП: суд збільшив обсяг застави народній депутатці в справі про підбурювання до хабаря

Апеляційний суд збільшив обсяг застави для народної депутатки в справі про отримання неправомірної вигоди, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 8 січня.

Відомство не називає імені парламентарки, але обставини вказують на Анну Скороход.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на рішення суду від 9 грудня 2025 року.

Йдеться про застосування запобіжного заходу до народної депутатки, яку викрили спільно з іншими фігурантами на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.





«Так, суд збільшив розмір застави з 3 мільйонів 28 тисяч гривень до 4 мільйонів гривень. Разом з цим АП ВАКС за апеляційною скаргою сторони захисту змінила процесуальні обов’язки, покладені на підозрювану, а саме скасувала обов’язок носити електронний засіб контролю», – уточнює пресслужба.

В іншій частині колегія суддів Апеляційної палати залишила ухвалу слідчого судді ВАКС без змін.

Напередодні Скороход на своїй фейсбук-сторінці анонсувала розгляд її апеляції щодо запобіжного заходу, запланований на сьогодні. Вона наразі не коментувала зміну суми застави.

5 грудня Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру народній депутатці, яка, як стверджують правоохоронці, очолювала злочинну групу. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію-конкурента. У НАБУ заявили, що підозрювані стверджували, що мають можливість передати кошти за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО.

Читайте також: ВАКС обрав запобіжний захід помічнику Скороход

Крім народної депутатки, підозру за статтею Кримінального кодексу «Пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі» оголосили її помічнику і спільнику.

Анна Скороход підтвердила, що 5 грудня після обшуків в її помешканні у справі про хабар правоохоронці вручили їй підозру. Проте, за словами Скороход, вони «нічим не змогли це підкріпити», і вона не арештована.

Як заявила депутатка, гроші, вилучені під час обшуків, – не її. Також вона звинуватила НАБУ в «маніпуляції» і публікації «фейкових фото».















