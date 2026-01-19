Кличко обіцяє головам районів Києва звернутися до Зеленського через прибирання снігу

Мер Києва Віталій Кличко провів нараду з головами районних державних адміністрацій Києва щодо розчищення снігу й криги по місту – про це він повідомив у своїх соцмережах 19 січня.

За словами міського голови, він «ще раз акцентував» на дорученні щодо прибирання від снігу та льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон і балансових територій закладів і підприємств.

«Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію! Інакше буду звертатися до Президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів», – заявив він.





Кличко послався на законодавство, за яким президент призначає голів районних державних адміністрацій, а мер Києва «не може навіть догану винести голові району».

Районні держадміністрації столиці наразі публічно не коментували нараду та заяву мера.

Минулого тижня Віталій Кличко різко відреагував на критику президента Володимира Зеленського щодо роботи столичної влади на тлі енергетичного колапсу.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.