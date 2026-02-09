«Регіонал» Єфремов, який живе в Москві, де у його родини апартаменти за $4 млн, отримав російський паспорт – «Схеми»

Колишній очільник фракції Партії регіонів у Верховній Раді, ексдепутат, колишній голова Луганської ОДА Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, після виїзду з країни на початку повномасштабного вторгнення через Словаччину отримав російський паспорт. Це з’ясували «Схеми» (Радіо Свобода) за допомогою витоків із російських баз даних, верифікованих за допомогою офіційних реєстрів РФ. Російський паспорт був виданий Єфремову 22 грудня 2022 року.

Раніше в Офісі генерального прокурора повідомили «Схемам», що Олександр Єфремов перебуває в статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався. А матеріали справи з окупації мали передати до суду на підконтрольній Україні території. Нині в ОГП зазначають, що цього так і не відбулося, наразі «вживаються заходи для пошуку додаткових джерел отримання копій втрачених матеріалів» згаданого провадження. Сам ексдепутат на дзвінки та повідомлення «Схем» не відповів.

За допомогою витоків з баз даних РФ «Схеми» встановили, що російський паспорт Єфремову видало Головне управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації 22 грудня 2022 року. Цей паспорт Єфремов використовував, зокрема, під час обслуговування свого рахунку в російському «Сбербанку».

Так само Єфремов використовував паспорт громадянина РФ, коли користувався послугами російських фітнес-центрів WorldClass, про витік даних клієнтів яких повідомляли російські ресурси.

Федеральна податкова служба РФ обліковує індивідуальний номер платника податків Олександра Єфремова, прив'язаний до його паспорта громадянина РФ.

«Схеми» намагалися отримати коментар Олександра Єфремова, але на дзвінки та повідомлення він не відповів. Редакція оприлюднить його відповідь як тільки отримає.

Редакція раніше запитувала в Офісу генерального прокурора, чи відоме їм нинішнє місцезнаходження Єфремова, чи оголошувався він у розшук, який запобіжний захід він має у вказаному кримінальному провадженні та чому не проводяться судові засідання у справі. Тоді в ОГП повідомили, що Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався. На запитання про місцезнаходження не відповіли. У прокуратурі також додали, що судові засідання у справі не призначались, «що, ймовірно, обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська». Прокуратура згадала про те, що справи Старобільського суду має розглядати Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

У новій відповіді на запит журналістів в Офісі генпрокурора зазначили, що справи, які знаходились у провадженні Старобільського суду, «не передавались у зв’язку з наявністю ризику для життя чи здоров’я, пов’язаного з вивезенням таких судових справ».

«Вживаються заходи для пошуку додаткових джерел отримання копій втрачених з вказаної причини матеріалів зазначеного кримінального провадження в обсязі, достатньому для ухвалення на їх підставі судового рішення» – йдеться у відповіді ОГП.

На уточнення, чи відомо їм про набуття Олександром Єфремовим громадянства Російської Федерації, у відомстві зазначили, що «інформація з інших порушених у запиті питань відсутня».

У листопаді 2024 року за поданням Служби безпеки України щодо Єфремова було запроваджено санкції. Його також позбавили державних нагород.

У розслідуванні, опублікованому у жовтні 2023-го року, «Схеми» встановили, що 18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт «Чоп (Страж)», що на кордоні зі Словаччиною, і з того часу не повертався. Як з’ясували «Схеми», нині Єфремов – у Москві.

У Росії Єфремов реєстрував своє місце проживання за адресою двох московських апартаментів.

Зокрема, це – Москва, Чапаєвський провулок, 3. Це дані з витоків з бази приватної медичної лабораторії «Гемотест» за 2021 рік. За цією адресою розташований елітний житловий комплекс «Тріумф-Палас» – другий за висотою хмарочос в Росії після «Москва Сіті», збудований у стилі сталінського ампіру.

Місцем реєстрації Єфремова вказані двоповерхові апартаменти, які розташовані на 26-му та 27-му поверхах загальною площею 466,5 квадратних метрів. Як встановили «Схеми», отримавши витяг з російського реєстру нерухомого майна, вони із 2016 року оформлені на сина Єфремова – Ігоря. Вартість таких апартаментів, за даними профільних сайтів з продажу нерухомого майна, становить близько 280 мільйонів рублів, або понад три мільйони доларів.

В іншому записі з бази «Гемотест» за 2022 рік вказано ще одне місце проживання колишнього «регіонала» – це також апартаменти у «Тріумф-Паласі», тільки на 11-му поверсі. Загальна площа – 191,8 квадратний метр. Апартаменти, відповідно до даних «Росреєстру», з 2007 року теж належать сину колишнього очільника фракції «Партії регіонів». Їхня вартість, згідно з даними профільних вебсайтів з продажу нерухомості, становить близько 115 мільйонів рублів, або 1,2 мільйона доларів.

Таким чином сумарна вартість знайденої журналістами московської нерухомості родини Єфремових становить понад 4 мільйони доларів (або понад 150 мільйонів гривень).

Також колишній парламентар має і російський страховий номер (СНИЛС), який дозволяє отримувати пенсійні виплати на території РФ. «Схеми» отримали витяг із бази Фонду пенсійного і соціального страхування РФ, де вказаний стаж роботи Єфремова ще за часів Радянського Союзу.

В Україні 69-річного Олександра Єфремова звинувачують у низці злочинів. Зокрема, за версією слідства, депутат сприяв створенню угруповання «Луганська народна республіка», допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році. Обвинувачують його також у державній зраді.

Сам Єфремов ці звинувачення відкидає, а його адвокати називають дані прокурорів «непереконливими». Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Олександр Єфремов – давній соратник президента-втікача Віктора Януковича.

Після обрання Януковича президентом України у 2010 році Єфремов очолив фракцію «Партії регіонів» у парламенті, також був керівником її луганського обласного осередку.

Усього, починаючи з 2006 року, тричі обирався до Верховної Ради під прапорами Партії регіонів.

Єфремов голосував за «диктаторські закони 16 січня» – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.

Напередодні парламентських виборів у 2019 році тоді ще позафракційний депутат, а нині підозрюваний у державній зраді Євген Мураєв повідомив, що включив до списку очолюваної ним партії «Опозиційний блок» Олександра Єфремова. Пізніше в Центральній виборчій комісії заявили, що «Опозиційний блок» не зможе включити Єфремова, адже сплив термін для подачі кандидатів у списки.