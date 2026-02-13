Ексзаступник голови ОП Шурма каже, що не переховується, а його адреса відома слідству

Після повідомлення про оголошення в розшук колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що ні він, ні його брат не переховуються.



«Я відкрито та законно перебуваю у Німеччині за адресою, відомою слідству. Мої актуальні контакти та контакти захисників неодноразово були повідомлені компетентним органам. Я готовий співпрацювати зі слідством у межах закону – із повагою до мого права на захист та належних процесуальних процедур», – написав він у своєму фейсбуці.



Шурма стверджує, що його захисники офіційно просили забезпечити його участь у процесуальних діях у форматі відеоконференції та/або із використанням доступних законних механізмів за місцем мого перебування, а також спрямовувати всі процесуальні повідомлення на його адресу в Німеччині.

Тому він вважає, що «за цих обставин публічне представлення його як такого, що «переховується», є необґрунтованим і створює хибне враження для суспільства».

Шурма заявив, що не визнає себе винним і буде доводити свою невинуватість у встановленому законом порядку.

Ростислава Шурму та його брат Олег з’явилися у базі МВС як «особи, які переховуються від органів влади». Згідно зі сторінкою розшуку, його ініціювало Центральне управління Національного антикорупційного бюро. Він вважається зниклим від 12 лютого.

У січні 2026 року стало відомо, що НАБУ підозрює Ростислава та Олега Шурму в справі про ймовірне розкрадання коштів для виплат за «зеленим» тарифом. За даними слідства, у 2019-2020 роках експосадовець ОП, на той момент – колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

В антикорупційному бюро стверджують, що у Василівському районі Запорізької області підозрювані збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 мегаватт та уклали договори з державним підприємством «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

А після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, проте, за даними слідства, ці підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за «зеленим» тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.

У НАБУ заявили, що загальна сума збитків оцінюється у 141,3 мільйона гривень.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника голови Офісу президента 3 вересня 2025 року. Причина звільнення в документі не вказувалася.



