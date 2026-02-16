В УДО заявили, що не охороняють ексочільника ОП Єрмака

Колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака не охороняють працівники Управління державної охорони. Про це УДО заявило у відповідь на запит Радіо Свобода.



«Державна охорона щодо Єрмака Управлінням державної охорони України не здійснюється», повідомили у відомстві.

6 лютого журналіст-розслідувач видання «Українська правда» Михайло Ткач повідомив, що Єрмак після відставки веде закритий спосіб життя, але спілкується з деякими високопосадовцями і залишається під охороною. Журналіст знайшов Єрмака в Києві і спробував поставити йому запитання про його нинішню діяльність. Колишній посадовець не став відповідати.

У розслідуванні «Хрещений батько на «удальонці» йдеться про зустрічі Єрмака з радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишіним і секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим.

Після цього народний депутат Ярослав Железняк із фракції «Голос» заявив, що ідентифікував людей супроводу Єрмака, які були зафіксовані у розслідуванні. Депутат стверджував, що це співробітники УДО.

У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося на тлі обшуку в Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента, хоча не уточнило деталей справи.

Після обшуку і відставки Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, а також сказав, що «готовий до будь-яких наслідків», підкреслив, що вважає себе «чесною та порядною людиною».

Перед тим народний депутат Ярослав Железняк заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».

На 15 січня, за даними директора НАБУ Семена Кривоноса, Єрмак не мав статусу підозрюваного.